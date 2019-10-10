10.10.2019 16:01

Ольга Сумская представит на «Kharkiv Fashion» свою первую коллекцию одежды

Презентация первой коллекции народной артистки Украины Ольги Сумской под названием «RIDNA» состоится 11 октября в рамках осеннего сезона «Kharkiv Fashion 2019» на Арт-заводе «Механика. Иная Земля».



// city.kharkov.ua

Актриса создала ее в сотрудничестве с харьковским дизайнером, основателем бренда «МaKha» Марией Бысовой. Главный мотив коллекции - национальная живопись, представленная на эксклюзивных тканях с авторским принтом.

По словам организатора проекта, начальника управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктории Грецкой-Миргородской, осенний сезон «Kharkiv Fashion» будет уникальным. «Харьков – это город, который вдохновляет, город возможностей и воплощения любой мечты в реальность. Таким воплощением станет коллекция украинской актрисы Ольги Сумской», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.



В рамках мероприятия состоятся показы украинских и зарубежных дизайнеров. Также пройдет несколько шоу-дефиле, одним из которых станет перформанс юных актеров театра «Сорванцы» совместно с брендом «Lemoni». Кроме того, выпускники Школы моделей первого в Украине инклюзивного модельного агентства совместно с украинскими дизайнерами Александром Бевзюком и Ириной Игнатовой представят коллекцию «Stay wild» из джинсовой ткани.



Также на подиум выйдут модели «plus size» - участники всеукраинского проекта «Велика краса країни». Они представят коллекцию меховой одежды при участии дизайнера Константина Пономарева и группы «Manera Music Band».



Впервые на мероприятии будет представлен совместный стенд дизайнеров-участников «Kharkiv Fashion Cluster» - Олега Фоменко, Александра Бевзюка, Ирины Полуэктовой и Марии Бысовой.



Как сообщил координатор проекта Олег Егоров, планируется изменение формата осеннего сезона. «Мы стараемся создать экосистему, в которой вчерашние волонтеры сегодня участвуют в конкурсе молодых дизайнеров, а завтра создают первые коммерческие коллекции, в которых производитель может найти партнера для сотрудничества, а дизайнер - базу для создания одежды. Наша цель – развитие легкой промышленности в целом и выход ее представителей на европейские и мировые рынки», - отметил Олег Егоров.



Так, в течение двух дней будет работать дизайн-маркет от ведущих производителей одежды. Также в рамках проекта пройдут обучающие тренинги топовых спикеров в fashion-индустрии на площадке «Fashion Business Education», встречи со студентами профильных учебных заведений, производителями и дизайнерами, состоится презентация фирменного бренда «Харків - це модно» Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна.



Напомним, ведущие мероприятия – украинские артисты Ольга Сумская и Виталий Борисюк.



Справка. Проект «Kharkiv Fashion» организован управлением инновационного развития и имиджевых проектов горсовета по инициативе Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.