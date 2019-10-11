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11.10.2019  09:22   

На Покрова в Харькове откроется православная ярмарка

С 12 по 20 октября у стен Свято-Покровского монастыря (улица Университетская, 8) будет работать православная ярмарка «Покров».


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Как сообщили в Харьковской епархии, на ярмарке будет представлен большой выбор печатной продукции, церковной утвари, икон, ювелирных изделий, керамики, ладана, меда и много другого.

Тэги:  ярмарка, покров, харьков
 
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