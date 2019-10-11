На Покрова в Харькове откроется православная ярмарка

С 12 по 20 октября у стен Свято-Покровского монастыря (улица Университетская, 8) будет работать православная ярмарка «Покров».
Как сообщили в Харьковской епархии, на ярмарке будет представлен большой выбор печатной продукции, церковной утвари, икон, ювелирных изделий, керамики, ладана, меда и много другого.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
Вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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давл.:
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