11.10.2019 13:32

Как шутили и пели наши предки, расскажут на лекции в Харькове

5 октября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве», тема: «Особенности бесценного украинского юмора».



// cultura.kh.ua

Лектор - этнограф, фольклорист, культуролог, искусствовед, литературовед, поэт Михаил Красиков.



То, что укранцам присуще особое чувство юмора, общеизвестно. Однако в разных жанрах фольклора этот юмор проявляется по-своему.

Как украинская народная песня передает «смеховую культуру» нации, пойдет речь на лекции М. Красикова, который был составителем книги «Украинские шуточные песни». И автором ряда соответствующих публикаций из архивов и собственной экспедиционной практики.



Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).