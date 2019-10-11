Главная Новости Общество Как шутили и пели наши предки, расскажут на лекции в Харькове
11.10.2019  13:32   

Как шутили и пели наши предки, расскажут на лекции в Харькове

5 октября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве», тема: «Особенности бесценного украинского юмора».


// cultura.kh.ua

Лектор - этнограф, фольклорист, культуролог, искусствовед, литературовед, поэт Михаил Красиков.

То, что укранцам присуще особое чувство юмора, общеизвестно. Однако в разных жанрах фольклора этот юмор проявляется по-своему.

Как украинская народная песня передает «смеховую культуру» нации, пойдет речь на лекции М. Красикова, который был составителем книги «Украинские шуточные песни». И автором ряда соответствующих публикаций из архивов и собственной экспедиционной практики.

Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Тэги:  лекция, харьков
 
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