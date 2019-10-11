Как шутили и пели наши предки, расскажут на лекции в Харькове

5 октября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве», тема: «Особенности бесценного украинского юмора».
Лектор - этнограф, фольклорист, культуролог, искусствовед, литературовед, поэт Михаил Красиков.
То, что укранцам присуще особое чувство юмора, общеизвестно. Однако в разных жанрах фольклора этот юмор проявляется по-своему.
Как украинская народная песня передает «смеховую культуру» нации, пойдет речь на лекции М. Красикова, который был составителем книги «Украинские шуточные песни». И автором ряда соответствующих публикаций из архивов и собственной экспедиционной практики.
Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
Вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
влажн.:
давл.:
ветер: