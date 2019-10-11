О неизвестном Репине расскажут харьковчанам

17 октября в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» профессор Александр Шило расскажет об Илье Репине.
Вход - свободный.
Справка. Александр Шило - доктор искусствоведения, профессор. Член Ассоциации искусствоведов (1992), Союза художников Украины (1992). Опубликовал более 350 научных и критических работ.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
Тепло, сухо и местами солнечно: эти длинные выходные просто созданы для того, чтобы насладиться золотой осенью.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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давл.:
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