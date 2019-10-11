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11.10.2019  17:02   

О неизвестном Репине расскажут харьковчанам

17 октября в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» профессор Александр Шило расскажет об Илье Репине.


// ХОГА
В цикле лекций доктора искусствоведения, профессора Александра Шило «Репин: неизвестный художник» будут представлены результаты его исследований, касающихся различных аспектов поэтики и метода художника: приемы театрализации в его искусстве, диалектика «внешней» и «внутренней» позиций в процессе создания образов, свойственная художнику органика творчества. Будут рассмотрены малоизученные, а порой - и вовсе не изученные страницы творчества великого художника.

Вход - свободный.

Справка. Александр Шило - доктор искусствоведения, профессор. Член Ассоциации искусствоведов (1992), Союза художников Украины (1992). Опубликовал более 350 научных и критических работ.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  лекция, харьков
 
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