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15.10.2019  15:12   

URBAN − новый формат автосервиса впервые в нашем городе (ФОТО)

Совсем недавно на Богдана Хмельницкого заработала СТО нового типа.


//urban.kh.ua
Владельцы дали ей англоязычное название URBAN и впервые в Харькове внедряют новый формат обслуживания.
 
Если вы передвигаетесь по городу на собственном автомобиле, обязательно обратите внимание на это заведение.
 
Конечно, только в том случае, если вы цените время и предпочитаете качество. 
 
Три простых преимущества 
 
Новый формат состоит из трех простых компонентов − комфорт, универсальность, экономия времени.
 
Многие употребляют их в своей рекламе, а в URBAN их реализовали на практике. 
 
Комфорт 
Тут можно развалиться на диване в комнате отдыха и играть на приставке, поглядывая на монитор, где показывают процесс ремонта. А можно и не ждать. Вас подвезут, куда требуется. Или сами заберут ваш автомобиль, а потом вернут к дому или офису, но уже в полностью исправном состоянии. Сделают, как удобно вам. 
 
Универсальность 
На URBAN работают "под ключ". Делают все − от простого ремонта ходовой, до "перепрошивок" бортового компьютера и сложного автотюнинга. Вам не нужно думать, где взять необходимую запчасть, они сами все найдут, привезут и поставят. Конечно, только после того, как получат от вас "добро" на эти действия. 
 
Экономия времени
Создатели URBAN работают по схемам и технологическим картам, полученным от автопроизводителей. Все бизнесс-процесс организованы по европейским стандартам. Это позволяет делать любой ремонт примерно на 20% быстрее, чем на любом другом автосервисе. И да, тут никогда нет очереди. Вашу машину возьмут в работу в любой момент. 
 
Что еще предлагают
 
Еще два козыря в рукаве URBAN: изготовление дубликатов ключей и адаптация американских автомобилей. Это единственный автосервис в Харькове, который предоставляет эти услуги. "Американцами", впрочем, занимаются многие. Но ни у кого нет полного комплекта − от перепрограммирования приборной панели до замены световых сигналов. 
 
Про тюнинг и кастомизацию можно говорить очень много. Но лучше один раз приехать и заказать. Подобрать что-то по каталогам или довериться специалистам. Будет красиво и интересно.
 
Где найти URBAN 
 
Точный адрес: улица Богдана Хмельницкого, 20. Как раз напротив фитнесс-центра RDX. Самый центр города, удобно добираться из любой точки. Рядом − автомойка. Но вам не нужно туда ехать после ремонта. Автомобиль уже будет вымыт и вычищен.
 
Официальный сайт - https://urban.kh.ua/

Источник:   URBAN
 Тэги:  urban, автосервис, харьков, новый формат
 
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