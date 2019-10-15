15.10.2019 15:12
URBAN − новый формат автосервиса впервые в нашем городе (ФОТО)
Совсем недавно на Богдана Хмельницкого заработала СТО нового типа.
//urban.kh.ua
Владельцы дали ей англоязычное название URBAN и впервые в Харькове внедряют новый формат обслуживания.
Если вы передвигаетесь по городу на собственном автомобиле, обязательно обратите внимание на это заведение.
Конечно, только в том случае, если вы цените время и предпочитаете качество.
Три простых преимущества
Новый формат состоит из трех простых компонентов − комфорт, универсальность, экономия времени.
Многие употребляют их в своей рекламе, а в URBAN их реализовали на практике.
Комфорт
Тут можно развалиться на диване в комнате отдыха и играть на приставке, поглядывая на монитор, где показывают процесс ремонта. А можно и не ждать. Вас подвезут, куда требуется. Или сами заберут ваш автомобиль, а потом вернут к дому или офису, но уже в полностью исправном состоянии. Сделают, как удобно вам.
Универсальность
На URBAN работают "под ключ". Делают все − от простого ремонта ходовой, до "перепрошивок" бортового компьютера и сложного автотюнинга. Вам не нужно думать, где взять необходимую запчасть, они сами все найдут, привезут и поставят. Конечно, только после того, как получат от вас "добро" на эти действия.
Экономия времени
Создатели URBAN работают по схемам и технологическим картам, полученным от автопроизводителей. Все бизнесс-процесс организованы по европейским стандартам. Это позволяет делать любой ремонт примерно на 20% быстрее, чем на любом другом автосервисе. И да, тут никогда нет очереди. Вашу машину возьмут в работу в любой момент.
Что еще предлагают
Еще два козыря в рукаве URBAN: изготовление дубликатов ключей и адаптация американских автомобилей. Это единственный автосервис в Харькове, который предоставляет эти услуги. "Американцами", впрочем, занимаются многие. Но ни у кого нет полного комплекта − от перепрограммирования приборной панели до замены световых сигналов.
Про тюнинг и кастомизацию можно говорить очень много. Но лучше один раз приехать и заказать. Подобрать что-то по каталогам или довериться специалистам. Будет красиво и интересно.
Где найти URBAN
Точный адрес: улица Богдана Хмельницкого, 20. Как раз напротив фитнесс-центра RDX. Самый центр города, удобно добираться из любой точки. Рядом − автомойка. Но вам не нужно туда ехать после ремонта. Автомобиль уже будет вымыт и вычищен.