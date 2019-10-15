15.10.2019 15:12

URBAN − новый формат автосервиса впервые в нашем городе (ФОТО)

Совсем недавно на Богдана Хмельницкого заработала СТО нового типа.



//urban.kh.ua

Владельцы дали ей англоязычное название URBAN и впервые в Харькове внедряют новый формат обслуживания.

Если вы передвигаетесь по городу на собственном автомобиле, обязательно обратите внимание на это заведение.

Конечно, только в том случае, если вы цените время и предпочитаете качество.

Три простых преимущества

Новый формат состоит из трех простых компонентов − комфорт, универсальность, экономия времени .

Многие употребляют их в своей рекламе, а в URBAN их реализовали на практике.

Комфорт

Тут можно развалиться на диване в комнате отдыха и играть на приставке, поглядывая на монитор, где показывают процесс ремонта. А можно и не ждать. Вас подвезут, куда требуется. Или сами заберут ваш автомобиль, а потом вернут к дому или офису, но уже в полностью исправном состоянии. Сделают, как удобно вам.

Универсальность

На URBAN работают "под ключ". Делают все − от простого ремонта ходовой, до "перепрошивок" бортового компьютера и сложного автотюнинга. Вам не нужно думать, где взять необходимую запчасть, они сами все найдут, привезут и поставят. Конечно, только после того, как получат от вас "добро" на эти действия.

Экономия времени