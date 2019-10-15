В Индустриальном районе открыли площадку для выгула собак

Открытие площадки для выгула и дрессировки собак состоялось 14 октября по адресу пр. Московский, 294.
На открытие площадки пришли более 50 владельцев собак с животными, некоторые привели с собой нескольких домашних любимцев.
Как отметили жильцы микрорайона, специальной площадки для выгула и дрессировки собак очень не хватало, потому что район густонаселенный, много детей, рядом автотрасса. Места, где можно было бы безопасно и не мешая окружающим выгулять питомцев, раньше не было. Поэтому открытие площадки стало для них настоящим праздником.
Напомним, что обустройством площадок для выгула и дрессировки собак в Харькове занимается КП «Центр обращения с животными». Всего в городе уже существуют 43 такие площадки, планируется, что до конца года их будет 45.
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