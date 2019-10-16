16.10.2019 12:43

С начала года материальную помощь получили 7 тысяч харьковчан

Более 39,5 тыс. письменных обращений поступило от харьковчан в исполнительный комитет Харьковского городского совета за январь-сентябрь 2019 года.



//city.kharkov.ua

Это на 3 тыс. 114 обращений меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщается в Информации о количестве и характере обращений граждан и юридических лиц, поступивших в Харьковский городской совет за 9 месяцев 2019 года.

В обращениях граждан было изложено 47 тыс. 910 вопросов. Они, в основном, касались коммунального хозяйства (21 тыс. 90 вопросов), социальной политики (10 тыс. 774), земельных отношений (3 тыс. 634), здравоохранения (3 тыс. 303), жилищной политики (3 тыс. 117).

Материальную помощь по письменным обращениям получили 7 тыс. 190 харьковчан на сумму около 40 млн грн.

Кроме того, от харьковчан поступило 8 тыс. 25 электронных обращений, из них 288 обращений поступило с помощью интерактивной карты, 471 обращение было зарегистрировано как электронная петиция, но не набрали в поддержку необходимое количество голосов. Харьковский городской голова за отчетный период рассмотрел восемь электронных петиций, набравших необходимое количество подписей. Ответы на них были опубликованы на сайте Харьковского городского совета.

Также на личных, в том числе выездных, приемах с начала 2019 года Харьковский городской голова принял 654 харьковчанина, в обращениях которых было изложено 1 тыс. 253 вопроса.