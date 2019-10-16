Тепло от харьковских "сиделиц" передаст зимняя военная форма

15 октября 2019 года в ГУ «Качановская городская колония (№54)» начали производство костюмов зимнего специального назначения для военнослужащих украинских войск, которые войдут в состав боевого спецкомплекта (БСК).
Костюм предназначен для эксплуатации в полевых условиях при выполнении боевых задач и ведении боевых действий.
За оставшуюся декаду, концу октября, необходимо изготовить и отгрузить 833 единицы.
Во время выполнения заказа трудоустроено 70 осужденных. Выпуск продукции проходит согласно условиям и срокам договора, соответствующего качества и количества.
«Прием готовой продукции происходит с участием представителей территориального центра контроля качества вещевого имущества Восточного региона», - отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко.
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Наши предки считали, что первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние времена в этот день на самом деле нередко бывал первый снег.
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