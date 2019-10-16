16.10.2019 16:41

Харьковчанам будут частично компенсировать проценты по кредитам на жилье

В городские целевые программы строительства (приобретения) доступного жилья и молодежного жилищного кредитования внесены изменения.



Фото Дмитрия Колонея

Срок действия обеих программ продлен до 2025 года. Соответствующее решение было принято сегодня, 16 октября, на сессии Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, продление срока действия Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования позволит улучшить ситуацию по решению жилищных проблем молодежи и создать благоприятные условия для развития жилищного строительства. Программа пользуется большим спросом среди молодых людей и семей. За время ее действия, по состоянию на 1 сентября 2019 года, за счет средств бюджета города Харькова заключено 134 кредитных договора на строительство 159 квартир, в реестр кандидатов на молодежное жилищное кредитование включены 247 молодых семей и одиноких молодых граждан.

Кроме того, чтобы улучшить условия для приобретения доступного жилья, Городскую программу строительства (приобретения) доступного жилья дополнили новым направлением, которое позволит гражданам, состоящим на квартирном учете, получить в банках кредиты на строительство жилья и воспользоваться правом на частичную компенсацию процентов по кредитам за счет средств городского бюджета.

Однако не все граждане, которые находятся на квартирном учете или в списке лиц, желающих вступить в жилищно-строительный кооператив, могут воспользоваться правом приобрести жилье по этой программе. Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, это связано с ограниченным количеством категорий граждан, имеющих право на получение долгосрочных льготных кредитов на приобретение доступного жилья (не могут воспользоваться работники бюджетных учреждений Харькова, участники АТО, внутренне перемещенные лица и др., участвующие в других программах). Также это связано с ограничениями по доходам граждан, имеющих право на получение государственной поддержки на строительство доступного жилья.

Напомним, Городская целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья предусматривает льготное кредитование работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений, участников боевых действий и вынужденных переселенцев, живущих в Харькове. Также есть направление софинансирования бюджета города Харькова с промышленными предприятиями и с жителями города. В рамках Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования молодые люди до 35 лет (не только семейные пары) могут взять на приобретение жилья льготный кредит. Если в молодой семье один ребенок, то выдается беспроцентный кредит. Если в семье двое и более детей, то тело кредита уменьшается на 25-50%.