18.10.2019 12:39

В пятницу в Харькове - «Food-STEM»

В рамках мероприятия пройдет ярмарка вакансий, мастер-класс от шеф-повара и нанокухня.



//city.kharkov.ua

«Food-STEM», посвященный Дню пищевой промышленности, пройдет 18 октября в Харьковском городском центре занятости (ул. Шевченко, 137-а).

К участию в мероприятии приглашаются безработные, работодатели, студенты и школьники.

В течение дня на различных локациях центра будут проходить тематические мастер-классы и ярмарка вакансий, в которой примут участие ведущие работодатели сферы пищевой промышленности Харькова. Гости мероприятия смогут попробовать себя в качестве поваров, технологов, кондитеров, будут готовить необычные блюда и дегустировать их.

Так, в рамках «Food-STEM» состоится мастер-класс по приготовлению блюд тайской кухни от шеф-повара, члена Ассоциации шеф-поваров Украины Андрея Яковлева.

На площадке инклюзивного коворкинга «Доступная занятость» пройдет мастер-класс по приготовлению суши.

Кроме того, старшеклассников научат, как правильно жарить блины и лепить из дрожжевого теста.

Все желающие смогут обучиться основам карвинга (искусство художественной резьбы на овощах и фруктах), сервировки, украшению кондитерских изделий. Также пройдет мастер-класс по определению качества мясной и молочной продукции, который проведут представители Колледжа перерабатывающей и пищевой промышленности Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. П. Василенко.

Представители Харьковского государственного университета питания и торговли и Национального технического университета «ХПИ» презентуют нанокухню. Школьникам расскажут, как происходит процесс капсулирования пищевых продуктов, научат готовить и украшать вафли с натуральными красителями и многое другое.

Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефонам: 757-52-72 (для прессы) и 728-40-39 (для участников).

Начало мероприятия – в 10:00.