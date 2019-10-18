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18.10.2019  11:08   

Опыт Харьковского приюта для животных будут перенимать в Борисполе

Городской голова Борисполя (Киевская обл.) Анатолий Федорчук посетил КП «Центр обращения с животными», чтобы перенять опыт харьковчан.


://animals.kharkov.ua

Анатолий Федорчук отметил, что харьковский приют - лучший в Украине. В центре созданы все необходимые условия для содержания животных, есть площадка для выгула собак. Каждую неделю в центр приезжают люди, которые забирают собак и кошек. Часть средств предприятие получает из городского бюджета, а часть зарабатывает самостоятельно благодаря консультациям, лечению животных, стерилизации и пр. Кроме того, на базе центра проходят международные конференции ветеринаров, в которых принимают участие специалисты из разных стран. 

«Я считал, что в Украине есть два приюта, которые соответствуют современным требованиям - во Львове и Харькове. Но убедился, что такой только один - в Харькове. Мы с нашими волонтерами были поражены тем, как цивилизованно там все построено. Приют расположен на площади 4,5 га. Животные содержатся в надлежащих условиях, предусмотрены площадки для выгула собак. Еженедельно в приют приезжают люди, которые забирают кошек и собак домой», - сообщил Анатолий Федорчук на совещании в мэрии Борисполя.

По его словам, аналогичное учреждение в их городе только начинает развиваться, и нужно воспользоваться примером Харькова.  

Источник:   ХГС
 Тэги:  приют, животные, город, харьков, борисполь
 
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