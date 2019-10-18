В городе пройдет фестиваль школьной лиги юмора

Открытие 15-го сезона Харьковской городской школьной лиги юмора состоится 22 октября во Дворце студентов НТУ «ХПИ».
На нем выступят 20 лучших школьных команд Харькова, которые были отобраны в ходе районных этапов лиги юмора. С 9 по 17 октября во всех районах города прошли отборочные этапы, на которых выступили 84 команды.
Начало праздничного открытия сезона Школьной лиги юмора - в 15:00.
Место проведения:Дворец студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская, 79/2).
Организаторы мероприятия - Харьковский городской центр досуга молодежи совместно с Департаментом образования и Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта.
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