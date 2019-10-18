Горсовет выражает соболезнования родным и близким Людмилы Георгиевской

Харьковский городской совет выражает соболезнования родным и близким директора Детской музыкальной школы №6 им. Лысенко Людмилы Георгиевской, которая умерла 17 октября после продолжительной болезни на 65-м году жизни.
«Примите наши искренние соболезнования. Мы запомним Людмилу Викторовну как профессионального и талантливого организатора, как активного, жизнерадостного и неравнодушного человека. Это тяжелая утрата для музыкального и педагогического сообщества Харькова. Светлая память о Людмиле Викторовне будет жить в наших сердцах», - говорится в соболезновании.
Жизненный и творческий путь Людмилы Георгиевской на протяжении 35 лет был связан с эстетическим воспитанием детей. С апреля 1987 года она возглавила музыкальную школу и делала все возможное, чтобы это заведение было ведущим центром музыкального образования Харькова.
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