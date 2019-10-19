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19.10.2019  11:57   

В Харькове на субботник вышли более 18 тысяч человек (ФОТО)

Общегородской субботник проходит 19 октября во всех районах Харькова.


://city.kharkov.ua

Сегодня город убирают более 18 тыс. человек, в числе которых - сотрудники всех департаментов, районных администраций, депутаты горсовета, работники коммунальных предприятий, учреждений здравоохранения и образования, а также школьники и жители города. Они наводят порядок на «красных линиях», в парках, скверах и зонах отдыха, возле школ, больниц и других массовых объектов. К работе также привлечено 300 единиц спецтехники.

Представители аппарата Харьковского городского совета убирают листву и мусор на пересечении ул. Чкалова и ул. Лесопарковской, а также в сквере Макаренко. Как сообщила заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили, всего в разных районах города сегодня работают около 900 сотрудников всех структурных подразделений городского совета.

«Мы каждую осень готовим город к зиме, убираем опавшие листву и ветки и приводим Харьков в надлежащий вид, чтобы жителям и гостям было комфортно. Сегодня на субботник вышел весь городской совет, коммунальные предприятия и активные харьковчане, которые своим трудом хотят сделать город чище и красивее. В этом году мы решили убрать сквер на улице Чкалова, потому что здесь расположены высшие учебные учреждения и проживает большое количество студентов, и мы приводим в порядок места, где гуляют люди», - сообщила Татьяна Чечетова-Терашвили.

«Я думаю, что все жители должны следить за чистотой нашего города. Ведь чисто не там, где убирают, а там где не мусорят. Сегодня мы со своими коллегами и друзьями вышли для того, чтобы привести в порядок один из скверов Харькова, и таких точек у нас еще много, поэтому приглашаем всех харьковчан присоединиться к этой акции и убрать территории, где они гуляют или живут», - сказал заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко.

Отметим, в рамках общегородского субботника планируют привести в порядок более 200 городских объектов, в том числе Саржин яр, сад им. Шевченко, сквер «Стрелка», сквер возле фонтана «Зеркальная струя», парк Победы, а также центральные улицы и проспекты города: пр. Московский, пр. Льва Ландау, Салтовское шоссе, Гимназическая набережная и прочие.

Напомним, субботник проходит по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

 

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  субботник, толока, харьков, уборка листьев
 
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