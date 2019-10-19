В Харькове обрушиваются цены на картофель

К радости простых покупателей ценовая динамика поломала прогнозы участников рынка.
На протяжении текущей недели в Украине картошка начала дешеветь, сообщили аналитики EastFruit. За последние несколько дней она упала в цене приблизительно на 8% – до 8-11 грн/кг. По словам самих производителей, это связано с ослаблением активности покупателей, в то время как предложение на рынке оставалось достаточно объемным за счет регулярных импортных поставок. И несмотря на это, цена на картофель в Украине на данный момент в среднем в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Эксперты отмечают, что цены опускали, как правило, производители, которые не планировали длительного хранения продукции. Но параллельно с тем крупные хозяйства шли на уступки неохотно и в большинстве своем отказывались от реализации по текущим ценам.
Вместе с тем средняя оптовая стоимость картофеля стандартного качества на сегодняшний день является рекордно высокой, поэтому производители не особо переживают из-за снижения цен на продукцию.
Большинство фермеров по-прежнему считают, что цены на картофель в зимний и весенний период будут намного выше, чем сейчас, поэтому стараются продавать только ту продукцию, которая не подлежит длительному хранению, а качественную продукцию закладывают в картофелехранилища.
Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Бабье лето еще задержится на несколько дней.
День знаменателен тем, что в эту дату заканчивались войны и наступил биржевой крах, доказавший несовершенство рыночной экономики и ее хрупкость и уязвимость
влажн.:
давл.:
ветер: