19.10.2019 17:47

Бурый капуцин надел в Харькове смокинг на 30-летний юбилей (ФОТО, ВИДЕО)

19 октября в харьковском зоопарке отмечает свой День рождения удивительный бурый капуцин Гномик.



://zoo.kharkov.ua

У маленкого питомца юбилей – 30 лет, возраст для бурых капуцинов почтенный, ведь хотя эти приматы часто доживают до 45 лет.

История жизни нашего именинника началась в стенах Харьковского зоопарка.

Три десятилетия назад у пары капуцин Марсиолы и Рема появился на свет детеныш, размером с ладонь, за что ему и было дана кличка Гномик.

К сожалению, у мамы не было молока, поэтому с первых дней жизни этот кроха рос на искусственном вскармливании под опекой сотрудницы зоопарка Анны Куликовой.

В годовалом возрасте Гномик уже обитал в вольере «яслей» наших обезьяньих малышей со сверстниками: макаками лапундер и павианами анубис.

Немного повзрослев, стал жить самостоятельно. Сейчас Гномик живет с самочкой Гелей, ей 17 лет.

В их семье он главный, первый берет еду, но не забывает и о своей спутнице, оставляет ей вкусное угощение. Из всего разнообразия рациона Гномик отдает предпочтение винограду, яйцам, орехам, а также таким насекомым, как саранча, мучной червь, зоофобас. А чтобы самочка чаще обращала на него своё внимание, наш герой натирает себя травами и другими растениями с сильным запахом. Увы, потомства у Гномика нет. Зато он обладает хорошей памятью, весьма избирательно относится к людям, выделяет любимых и нелюбимых.

Как же поздравить такого капуцина-джентльмена? В качестве поздравления для нашего именинника мы приготовили угощение в виде аппетитной открытки–смокинга. Основой произведения искусства послужила пекинская капуста. На ней был выложен смокинг из помидоров, огурцов, сладкого перца, воротник – пласты моркови. И, конечно же, как без галстука-бабочки? Он была сделана из тыквы и яйца. Картину украсили кусочками банана, яблока, лимона, апельсина, киви, а также шиповником, арахисом, виноградом и веточками петрушки. Акцентом картины стала цифра 30 из тыквы, на подушечке из сушеного чернослива.

При виде подарка Гномик первым делом принялся его исследовать чисто эстетически. А насладившись красотой, стал есть виноград, киви и банан. Спутница в стороне не осталась, чуть позже именинник подпустил и Гелю к праздничному угощению.