21.10.2019 15:11

В Харькове создадут «Бренд украинской молодежи»

Международный форум «Местная демократия: построение доверия. Молодежное измерение» состоится 22-25 октября в Харькове.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, цель создания «Бренда украинской молодежи» - объединить молодежь Украины за рубежом, развивать и поддерживать положительный имидж украинской молодежи.

По предоставленной информации, около 2 млн молодых людей из Украины получают высшее образование, работают и живут за рубежом, в частности - в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии. Четкого механизма, направленного на развитие украинской молодежи за рубежом со своей культурой и видением мира, не существует. Поэтому назрела необходимость создать «Бренд украинской молодежи» - комплекс представлений, мыслей, ассоциаций, эмоций и ценностных характеристик среди международного общества об украинской молодежи как такой, которая осознает высокую ценность как свою, так и своей страны, имеет большой потенциал и направляет его на развитие личности и своего государства.

БУМ можно будет поддерживать путем популяризации украинской культуры (вечера украинского кино, дни украинской культуры, фестивали украинской кухни и т.п.); реализации разных проектов (конкурс короткометражных фильмов/видео украинской киноиндустрии, фильмов/видео об Украине, ее культуре, туристических местах и т.д.); привлечение иностранной молодежи в украинские проекты; информирование о развитии Украины, о происходящих демократических процессах и пр.

Участники проекта - молодые люди до 35 лет, которые выехали за границу с целью проживания, обучения, трудоустройства, а также представители молодежных советов. 23 октября в Харькове команды будут работать над созданием «Бренда украинской молодежи» (научный парк «Синергия», начало - в 9:30), а 24 октября БУМ презентуют в городском совете (начало - в 15:00).

Отметим, что международный форум проходит в рамках Европейской недели местной демократии - ежегодного проекта, который инициируется Конгрессом местных и региональных властей под эгидой Совета Европы. Тема ЕНМД этого года - «Местная демократия: построение доверия».