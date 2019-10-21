21.10.2019 17:38

Социальное предпринимательство: в Харькове отобрали лучшие проекты (ФОТО)

Форум собрал 28 команд - активистов и работников социальной сферы 19-20 октября в Харькове.



//city.kharkov.ua

Большинство проектов, которые разрабатывались на хакатоне, касались сфер экологии, образования и инклюзии. Среди проектов, которые предложили команды, - производство инклюзивных игрушек, переработка отходов, рыболовный гид и отслеживание браконьеров, мастер-классы для детей с инвалидностью и пр. В рамках мероприятия с командами работали эксперты в сфере образования, юриспруденции, общественной деятельности и социального менеджмента. Участники нашли ответы на важные вопросы, научились составлять бизнес-планы и писать стратегии развития проектов.

Как сообщила один из экспертов, заместитель директора Харьковской специальной школы №5 Галина Куклина, инклюзия - это когда дети могут развиваться в тех направлениях, которыми будут заниматься в будущем и будут востребованы.

«Дети из нашей школы уже сами могут проводить мастер-классы и прекрасно продемонстрировали это в рамках проекта «Upshift Украина», когда учили молодежь изготавливать деревянную азбуку. В нашей школе работают пять кружков, которые отмечены Министерством образования и науки Украины как лучшие. Это изготовление писанок, ткачество, Петриковская роспись, художественная керамика, театр костюма «Алиса». Это и есть качественная инклюзия», - отметила Галина Куклина.

Победителями хакатона стали три команды, которые предложили проекты по трудоустройству людей с инвалидностью - колл-центр, производство бумажных пакетов и эко-сумок, а также мастерская по ремонту бытовой техники.

Как сообщила представитель организации «SILab», эксперт по построению команды Дарья Белянская, теперь команды-победители поедут в бизнес-акселератор в Киев (социальный институт поддержки стартапов). В течение четырех месяцев они будут обрабатывать проекты, а потом представят инициативы инвесторам, чтобы получить финансирование на реализацию идей.

Организаторы хакатона – Украинский форум благотворителей, общественные организации «SILab Ukraine» и Фонд «Профессиональное развитие Харькова». Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Социальное предпринимательство: достижение социальных изменений по инициативе снизу».