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22.10.2019  12:16   

Питомцы приюта для животных выступили на выставке собак (ФОТО)

Обитатели КП «Центр обращения с животными» приняли участие в национальной выставке собак всех пород, которая прошла 20 октября.


//city.kharkov.ua
Мероприятие было посвящено 95-й годовщине создания Харьковского областного племенного центра собаководства.
 
Как сообщили в Центре обращения с животными, питомцы приюта вызвали интерес у организаторов и гостей выставки.
 
«Мы с удивлением узнали, что многие люди знают о нашем приюте. Некоторые даже узнавали собак по недавнему выезду на акцию «Час доброты». Были даже такие, кто успел с тех пор у нас побывать, а значит, все, что мы делаем - не напрасно, и шансы каждого из наших котиков и собачек обрести дом - растут», - отметили в центре.
 
В приюте также напомнили, что любой желающий может взять себе питомца из центра, а если нет такой возможности, просто можно приехать в Центр обращения с животными в гости. Каждые выходные в нем проходит день открытых дверей и желающие могут погулять с собаками или погладить кошек.
 
Начало - в 10:00. Адрес приюта: пр. Гагарина, 358.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  приют животных, выставка, харьков
 
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