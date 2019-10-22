22.10.2019 12:16

Питомцы приюта для животных выступили на выставке собак (ФОТО)

Обитатели КП «Центр обращения с животными» приняли участие в национальной выставке собак всех пород, которая прошла 20 октября.



//city.kharkov.ua

Мероприятие было посвящено 95-й годовщине создания Харьковского областного племенного центра собаководства.

Как сообщили в Центре обращения с животными, питомцы приюта вызвали интерес у организаторов и гостей выставки.

«Мы с удивлением узнали, что многие люди знают о нашем приюте. Некоторые даже узнавали собак по недавнему выезду на акцию «Час доброты». Были даже такие, кто успел с тех пор у нас побывать, а значит, все, что мы делаем - не напрасно, и шансы каждого из наших котиков и собачек обрести дом - растут», - отметили в центре.

В приюте также напомнили, что любой желающий может взять себе питомца из центра, а если нет такой возможности, просто можно приехать в Центр обращения с животными в гости. Каждые выходные в нем проходит день открытых дверей и желающие могут погулять с собаками или погладить кошек.

Начало - в 10:00. Адрес приюта: пр. Гагарина, 358.