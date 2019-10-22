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22.10.2019  11:11   

На Алексеевке появится новый мурал

Изображение появится на жилом доме по ул. Людвига Свободы, 58.


// sq.com.ua

Авторы - харьковские художники, проекты которых победили в рамках Бюджета участия.

Напомним, ранее в городе открыли ряд муралов: панно на фасаде дома по ул. Москалевской, 36, посвященное композитору Исааку Дунаевскому, мурал "Девушка в песках" по ул. Воробьева, 15/16, картина "Старик и море" на ул. Маяковского, 11, роспись "В будущее"  на доме по ул. Клочковской, 234/2, панно в стиле вышиванки на доме по ул. Мира, 48/1, мурал "Час правды", на доме по пр. Московскому, 15 и мурал с изображением кролика на доме по пер. Троицкому, 2.

Источник:   sq.com.ua
 Тэги:  мурал, бюджет, харьков, алексеевка, стена
 
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