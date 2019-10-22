На Алексеевке появится новый мурал

Изображение появится на жилом доме по ул. Людвига Свободы, 58.
Авторы - харьковские художники, проекты которых победили в рамках Бюджета участия.
Напомним, ранее в городе открыли ряд муралов: панно на фасаде дома по ул. Москалевской, 36, посвященное композитору Исааку Дунаевскому, мурал "Девушка в песках" по ул. Воробьева, 15/16, картина "Старик и море" на ул. Маяковского, 11, роспись "В будущее" на доме по ул. Клочковской, 234/2, панно в стиле вышиванки на доме по ул. Мира, 48/1, мурал "Час правды", на доме по пр. Московскому, 15 и мурал с изображением кролика на доме по пер. Троицкому, 2.
22 октября руководствуйтесь инстинктом: если возникло отвращение к какому-либо продукту, значит, он вреден для вас и в другие дни. В этот день все должно быть в радость. Будьте открыты в проявлении чувств, занимайтесь творчеством, можно отправляться в дорогу.
Солнце в этот день в Харькове будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября в многих странах мира отмечается Международный день заикающихся (International Stuttering Awareness Day).
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