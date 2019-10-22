22.10.2019 11:11

На Алексеевке появится новый мурал

Изображение появится на жилом доме по ул. Людвига Свободы, 58.



// sq.com.ua

Авторы - харьковские художники, проекты которых победили в рамках Бюджета участия.

Напомним, ранее в городе открыли ряд муралов: панно на фасаде дома по ул. Москалевской, 36, посвященное композитору Исааку Дунаевскому, мурал "Девушка в песках" по ул. Воробьева, 15/16, картина "Старик и море" на ул. Маяковского, 11, роспись "В будущее" на доме по ул. Клочковской, 234/2, панно в стиле вышиванки на доме по ул. Мира, 48/1, мурал "Час правды", на доме по пр. Московскому, 15 и мурал с изображением кролика на доме по пер. Троицкому, 2.