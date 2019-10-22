Харьковчан приглашают на фотовыставку, посвященную падению Берлинской стены

Фотопроект «Немецко-немецкая граница», посвященный 30-летию падения Берлинской стены, откроется 26 октября в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15).
По словам организаторов, на выставке будут представлены снимки немецкого фотографа Юргена Риттера, сделанные на границе разделенной Германии у Берлинской стены в 80-х годах и после воссоединения страны. Парные фотографии автора хранят память о разделенной Германии и показывают, что изменилось на немецко-немецкой границе с момента падения Берлинской стены. По мнению «фотографа границы», как сам себя называет автор, эти фото-сравнения являются «свидетельствами времени» и показывают, что «срослось то, что и должно было быть единым».
«Юрген Риттер снимал бывшую границу между двумя частями Германии и Берлинскую стену с 1980 по 1989 год, а после воссоединения в своих фотографиях документировал природные и архитектурные изменения вдоль бывшей внутригерманской границы от Восточного моря до Баварии. Фотографии сделаны в 80-е годы и в настоящее время с одного и того же места. Это прекрасные иллюстрации преобразования бывших приграничных территорий», - отметили в галерее.
Выставка будет экспонироваться до 5 ноября.
Начало открытия – в 17:00.
Фотопроект организован культурно-просветительским центром «Дом Нюрнберга» при поддержке Института Гете в Украине.
22 октября руководствуйтесь инстинктом: если возникло отвращение к какому-либо продукту, значит, он вреден для вас и в другие дни. В этот день все должно быть в радость. Будьте открыты в проявлении чувств, занимайтесь творчеством, можно отправляться в дорогу.
Солнце в этот день в Харькове будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября в многих странах мира отмечается Международный день заикающихся (International Stuttering Awareness Day).
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