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22.10.2019  17:19   

Хэллоуин в Харькове: программа мероприятий

Праздник «Жуткий Хэллоуин» состоится 26-27 октября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.


//city.kharkov.ua
Субботняя программа рассчитана, прежде всего, на детей, в то время как в воскресенье состоится фестиваль «ZombieFest 2019» для взрослых. 
 
Так,26 октября пройдет праздник «Día de los Muertos», созданный по мотивам мексиканского Дня мертвых. Дети в карнавальных костюмах смогут поучаствовать в акции «Жизнь или угощение». Для этого нужно будет найти в парке аттракционы, украшенные вырезанными тыквами, и сообщить сотруднику, сказав пароль «Жизнь или угощение». В ответ ребенок получит горсть конфет.  В Логове Билли Кида пройдет интерактивная игра «Охота на зомби». Каждый участник получит лазертаг-оружие для 50-и выстрелов, детям нужно будет найти на ранчо «зомби» и уничтожить его. Победители получат сувениры.
 
С 12:00 в Амбаре Джека возле главной сцены будет проходить регистрация на конкурс вырезанных тыкв. Награждение победителей состоится в 17:00. Авторы трех лучших символов Хэллоуина получат призы. 
 
В 14:45 на центральной площади начнутся командные состязания «Мертвые против живых». По завершении игр в 16:00 состоится шоу Лаборатории сумасшедших ученых. Кроме того, пройдет розыгрыш «Удачный билет». Для участия в нем нужно сохранить билет на аттракцион, написать с обратной стороны имя и телефон и бросить его в специальный бокс возле главной сцены. Победители розыгрыша получат призы от партнеров праздника. Также на главной сцене выберут лучший семейный костюм. В конкурсе могут принять участие дети с родителями, бабушками и дедушками. Главное, чтобы все были в карнавальных костюмах. Самые яркие образы будут отмечены призами. 
 
Завершат праздник монстро-танцы, дискотека и выступление группы «HeartBeat Brass Band». 
 
В воскресенье, 27 октября, пройдет фестиваль «ЗомбиFest» для молодежи и взрослых. После тематической детской программы «Замок графа Дракулы» состоятся «жуткие» конкурсы. Безумный профессор Траут презентует яркое шоу к Хэллоуину. В 16:30 на центральной площади начнется турнир «Зомби против людей». Команды из шести человек с помощью жребия выберут, за кого играть - за «зомби» или за «людей». Задача «людей» - перебраться через территорию «зомби» в безопасное место, а «зомби», которые будут связаны попарно, - не допустить этого. Командам предстоит сыграть три раунда по разным сценариям.
 
В 17:30 на главной сцене состоится награждение еще одних победителей конкурса вырезанных тыкв. Следом на сцену выйдет рок-группа «TV Dangers». 
 
Вечером пройдет массовое шествие зомби по центральной аллее к колесу обозрения. Как отметили в парке, с каждым годом оно приобретает все больший размах. Участникам в карнавальных костюмах нужно собраться у главного входа к 18:00. Правила шествия - не трогать и не пугать тех, кто этого не хочет, не мусорить и не портить имущество парка, никаких наркотиков и алкоголя.
 
Когда шествие подойдет к главной сцене, зазвучит песня «Тили бом» и состоится открытие вечерней части фестиваля. Все присутствующие смогут принять участие  в флешмобе «Thriller», потанцевать под рок-шоу группы «Л’юїс Керол», посмотреть лазерное шоу и иллюзионное представление. Хэдлайнером праздника станет группа «Empathica». Для «Nightwish шоу» смонтируют дополнительные декорации, установят пиротехническое и световое оборудование. После выступления группы состоится огненное представление. Завершит праздник конкурс костюмов и выступление диджеев.
 
Полная программа мероприятий

26 октября, суббота  Праздник "Día de los Muertos"

            Главная сцена                    

12.00 – 13.30  Интерактивный музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»                 

13.30 – 13.45  Познавательный мультфильм о Дне мертвых                

13.45 – 14.30  Иллюзионное шоу              

14.30 – 14.45  Познавательный мультфильм о Дне мертвых                

14.45 – 16.00  Командная игра «Мертвые против живых»                   

16.00 – 17.00  Научное шоу Лаборатории безумного ученого             

17.00 – 17.20  Награждение участников конкурса вырезанных тыкв             

17.20 – 17.30  Розыгрыш призов «Удачный билет»                   

17.30 – 18.00  Конкурс семейного костюма                    

18.00 – 18.20  ZUMBA монстро-танцы                

18.20 – 18.30 Познавательный мультфильм о Дне мертвых

18.30 – 19.10  Сальса танцы ко Дню Мертвых

19.10 – 20.10  Концерт группы «Heart beat brass band»

20.10 – 22.00  Молодежная дискотека                  

            Центральная аллея                      

12.00 - 20.00  Хэллоуинский аквагрим

12.00 – 20.00  Продажа масок, аксессуаров, приколов                          

            Детский парк                     

12.00 – 16.00  Мастер-класс «Тыковки»               

12.00 – 16.00 Мастер класс «Скелетики»

12.00 – 15.00  Музыкальное мексиканское шоу профессора Траута                

            Логово Билли Кида                      

12.00 - 19.00  Лазертаг бои            

12.00 – 15.00  Охота на Зомби                   

15.00 – 16.00  Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»                

            Ретро парк              

15.00 - 19.00  Танцевальная программа "Танцуют все!"           

17.00 - 19.00  Музыкальный вечер "Споемте, друзья!"             

 

27 октября, воскресенье   Фестиваль «ЗомбиFest»

            Главная сцена                    

13.00 – 14.30  Интерактивный музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»                 

14.30 – 15.30  Конкурсная программа                  

15.30 – 16.30  Безумное шоу профессора Траута            

16.30 – 17.40  Турнир «Зомби против людей»                

17.40 – 17.50  Награждение участников конкурса вырезанных тыкв             

17.50 – 18.20  Концерт группы «TV Dangers»                

18.20 – 18.30 Флешмоб «Thriller»  

18.30 – 19.00  Рок-шоу группы «Л’юїс Керол»               

19.00 – 19.10  Силовое шоу            

19.10 – 19.40  Рок-шоу группы «Л’юїс Керол»               

19.40 – 19.45 Лазерное шоу

19.45 – 20.00  Иллюзионное гранд шоу «Жуткий Хеллоуин»             

20.00 – 21.00  NIGHTWISH шоу группы «EMPATHICA»

21.00 – 21.15  Огненное шоу Пантера                  

21.00 – 23.00  Дискотека «ЗомбиFestParty» с жуткими конкурсами

            Центральная аллея                      

12.00 - 20.00  Тематический аквагрим                 

12.00 – 20.00  Продажа масок, аксессуаров, приколов              

18.00   Старт Шествия Зомби                    

            Детский парк                     

12.00 – 16.00  Мастер-класс «Тыковки»               

            Дикий Запад           

16.00 – 17.00  Конкурсная программа «ЗомбиFest»                   

17.00 – 18.15  Факир

            Логово Билли Кида                      

12.00 – 19.00  Лазертаг бои            

13.00 – 15.00  Охота на Зомби                   

16.00 – 17.00  Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»                

            Ретро парк              

15.00 - 19.00  Танцевальная программа "Танцуют все!"           

17.00 - 19.00  Музыкальный вечер "Споемте, друзья!"  

Источник:   Городской совет
 Тэги:  хэллоуин, зомбифест, харьков
 
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