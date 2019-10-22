22.10.2019 17:19

Хэллоуин в Харькове: программа мероприятий

Праздник «Жуткий Хэллоуин» состоится 26-27 октября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.



//city.kharkov.ua

Субботняя программа рассчитана, прежде всего, на детей, в то время как в воскресенье состоится фестиваль «ZombieFest 2019» для взрослых.

Так,26 октября пройдет праздник «Día de los Muertos», созданный по мотивам мексиканского Дня мертвых. Дети в карнавальных костюмах смогут поучаствовать в акции «Жизнь или угощение». Для этого нужно будет найти в парке аттракционы, украшенные вырезанными тыквами, и сообщить сотруднику, сказав пароль «Жизнь или угощение». В ответ ребенок получит горсть конфет. В Логове Билли Кида пройдет интерактивная игра «Охота на зомби». Каждый участник получит лазертаг-оружие для 50-и выстрелов, детям нужно будет найти на ранчо «зомби» и уничтожить его. Победители получат сувениры.

С 12:00 в Амбаре Джека возле главной сцены будет проходить регистрация на конкурс вырезанных тыкв. Награждение победителей состоится в 17:00. Авторы трех лучших символов Хэллоуина получат призы.

В 14:45 на центральной площади начнутся командные состязания «Мертвые против живых». По завершении игр в 16:00 состоится шоу Лаборатории сумасшедших ученых. Кроме того, пройдет розыгрыш «Удачный билет». Для участия в нем нужно сохранить билет на аттракцион, написать с обратной стороны имя и телефон и бросить его в специальный бокс возле главной сцены. Победители розыгрыша получат призы от партнеров праздника. Также на главной сцене выберут лучший семейный костюм. В конкурсе могут принять участие дети с родителями, бабушками и дедушками. Главное, чтобы все были в карнавальных костюмах. Самые яркие образы будут отмечены призами.

Завершат праздник монстро-танцы, дискотека и выступление группы «HeartBeat Brass Band».

В воскресенье, 27 октября, пройдет фестиваль «ЗомбиFest» для молодежи и взрослых. После тематической детской программы «Замок графа Дракулы» состоятся «жуткие» конкурсы. Безумный профессор Траут презентует яркое шоу к Хэллоуину. В 16:30 на центральной площади начнется турнир «Зомби против людей». Команды из шести человек с помощью жребия выберут, за кого играть - за «зомби» или за «людей». Задача «людей» - перебраться через территорию «зомби» в безопасное место, а «зомби», которые будут связаны попарно, - не допустить этого. Командам предстоит сыграть три раунда по разным сценариям.

В 17:30 на главной сцене состоится награждение еще одних победителей конкурса вырезанных тыкв. Следом на сцену выйдет рок-группа «TV Dangers».

Вечером пройдет массовое шествие зомби по центральной аллее к колесу обозрения. Как отметили в парке, с каждым годом оно приобретает все больший размах. Участникам в карнавальных костюмах нужно собраться у главного входа к 18:00. Правила шествия - не трогать и не пугать тех, кто этого не хочет, не мусорить и не портить имущество парка, никаких наркотиков и алкоголя.

Когда шествие подойдет к главной сцене, зазвучит песня «Тили бом» и состоится открытие вечерней части фестиваля. Все присутствующие смогут принять участие в флешмобе «Thriller», потанцевать под рок-шоу группы «Л’юїс Керол», посмотреть лазерное шоу и иллюзионное представление. Хэдлайнером праздника станет группа «Empathica». Для «Nightwish шоу» смонтируют дополнительные декорации, установят пиротехническое и световое оборудование. После выступления группы состоится огненное представление. Завершит праздник конкурс костюмов и выступление диджеев.

Полная программа мероприятий