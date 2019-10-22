Хэллоуин в Харькове: программа мероприятий

Праздник «Жуткий Хэллоуин» состоится 26-27 октября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
26 октября, суббота Праздник "Día de los Muertos"
Главная сцена
12.00 – 13.30 Интерактивный музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»
13.30 – 13.45 Познавательный мультфильм о Дне мертвых
13.45 – 14.30 Иллюзионное шоу
14.30 – 14.45 Познавательный мультфильм о Дне мертвых
14.45 – 16.00 Командная игра «Мертвые против живых»
16.00 – 17.00 Научное шоу Лаборатории безумного ученого
17.00 – 17.20 Награждение участников конкурса вырезанных тыкв
17.20 – 17.30 Розыгрыш призов «Удачный билет»
17.30 – 18.00 Конкурс семейного костюма
18.00 – 18.20 ZUMBA монстро-танцы
18.20 – 18.30 Познавательный мультфильм о Дне мертвых
18.30 – 19.10 Сальса танцы ко Дню Мертвых
19.10 – 20.10 Концерт группы «Heart beat brass band»
20.10 – 22.00 Молодежная дискотека
Центральная аллея
12.00 - 20.00 Хэллоуинский аквагрим
12.00 – 20.00 Продажа масок, аксессуаров, приколов
Детский парк
12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»
12.00 – 16.00 Мастер класс «Скелетики»
12.00 – 15.00 Музыкальное мексиканское шоу профессора Траута
Логово Билли Кида
12.00 - 19.00 Лазертаг бои
12.00 – 15.00 Охота на Зомби
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 - 19.00 Танцевальная программа "Танцуют все!"
17.00 - 19.00 Музыкальный вечер "Споемте, друзья!"
27 октября, воскресенье Фестиваль «ЗомбиFest»
Главная сцена
13.00 – 14.30 Интерактивный музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»
14.30 – 15.30 Конкурсная программа
15.30 – 16.30 Безумное шоу профессора Траута
16.30 – 17.40 Турнир «Зомби против людей»
17.40 – 17.50 Награждение участников конкурса вырезанных тыкв
17.50 – 18.20 Концерт группы «TV Dangers»
18.20 – 18.30 Флешмоб «Thriller»
18.30 – 19.00 Рок-шоу группы «Л’юїс Керол»
19.00 – 19.10 Силовое шоу
19.10 – 19.40 Рок-шоу группы «Л’юїс Керол»
19.40 – 19.45 Лазерное шоу
19.45 – 20.00 Иллюзионное гранд шоу «Жуткий Хеллоуин»
20.00 – 21.00 NIGHTWISH шоу группы «EMPATHICA»
21.00 – 21.15 Огненное шоу Пантера
21.00 – 23.00 Дискотека «ЗомбиFestParty» с жуткими конкурсами
Центральная аллея
12.00 - 20.00 Тематический аквагрим
12.00 – 20.00 Продажа масок, аксессуаров, приколов
18.00 Старт Шествия Зомби
Детский парк
12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»
Дикий Запад
16.00 – 17.00 Конкурсная программа «ЗомбиFest»
17.00 – 18.15 Факир
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
13.00 – 15.00 Охота на Зомби
16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 - 19.00 Танцевальная программа "Танцуют все!"
17.00 - 19.00 Музыкальный вечер "Споемте, друзья!"
22 октября руководствуйтесь инстинктом: если возникло отвращение к какому-либо продукту, значит, он вреден для вас и в другие дни. В этот день все должно быть в радость. Будьте открыты в проявлении чувств, занимайтесь творчеством, можно отправляться в дорогу.
Солнце в этот день в Харькове будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября в многих странах мира отмечается Международный день заикающихся (International Stuttering Awareness Day).
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