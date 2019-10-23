Главная Новости Общество В школах Харькова и области продолжаются Недели безопасности жизнедеятельности (ФОТО)
23.10.2019  09:59   

В школах Харькова и области продолжаются Недели безопасности жизнедеятельности (ФОТО)

С начала октября, в рамках проведения Недели безопасности жизнедеятельности, в учебных заведениях Харькова и области проводятся мероприятия, направленные на обучение детей правилам и поведения и действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.


://kh.dsns.gov.ua

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям как в учебных заведениях так и на территории пожарно-спасательных частей проводят теоретические и практические занятия по пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности. Также сотрудники ГСЧС демонстрируют детям технические возможности пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, спасательного оборудования.

Кроме того спасатели в учебных заведениях объявляют условный пожар, во время которой ученики и педагоги должны организованно эвакуироваться из помещений на улицу.

 

 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  школа, обдж, харьков, уроки, спасатели
 
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