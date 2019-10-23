В школах Харькова и области продолжаются Недели безопасности жизнедеятельности (ФОТО)

С начала октября, в рамках проведения Недели безопасности жизнедеятельности, в учебных заведениях Харькова и области проводятся мероприятия, направленные на обучение детей правилам и поведения и действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям как в учебных заведениях так и на территории пожарно-спасательных частей проводят теоретические и практические занятия по пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности. Также сотрудники ГСЧС демонстрируют детям технические возможности пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, спасательного оборудования.
Кроме того спасатели в учебных заведениях объявляют условный пожар, во время которой ученики и педагоги должны организованно эвакуироваться из помещений на улицу.
Пытаясь пролить свет на какой-то вопрос, умейте читать между строк, а также внимательно следите за жестами своих собеседников. Эта среда, скорее всего, доставит некоторые беспокойства во всём, что связано с финансами или здоровьем. Если есть такая возможность, работайте не спеша и избегайте больших информационных потоков.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
В этот день отмечают Международный день школьных библиотек, в ряде стран отмечают праздник маркетологов-рекламистов.
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