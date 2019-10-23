Легенда гор, теория волн и чествования ирбиса в Харьковском зоопарке (ВИДЕО)

Специалисты городского зоопарка попытались привлечь внимание к проблемам вида в Международный день снежного барса – наверное, самого таинственного представителя семейства кошачьих, который отмечается 23 октября.
В Монголии говорят, что увидеть снежного барса (ирбиса или снежного леопарда) может только счастливый человек. И сегодня эта поговорка как нельзя актуальна, ведь с каждым годом ирбисов становится все меньше. По разным оценкам, в мире осталось от четырех до шести с половиной тысяч особей. Привлечь внимание к проблемам вида призван Международный день снежного барса – наверное, самого таинственного представителя семейства кошачьих, который отмечается 23 октября.
Основным фактором уменьшения популяции является браконьерство. Причем большинство ирбисов гибнет не от пуль охотников, а в капканах и проволочных петлях, поставленных на горных копытных. Кроме того, браконьерская охота на диких копытных лишает хищников добычи, в результате чего возникают конфликтные ситуации из-за участившихся случаев нападения на домашний скот.
Современный ареал обитания снежного барса ограничен горами Центральной Азии и включает 13 стран. Из них самая северная – Россия, а самые южные – Индия и Китай. Больше всего снежных барсов – почти половина мировой популяции – предположительно обитает в Китае (Тибет и Гималаи). Практически по всему ареалу ирбис живет выше 2000 метров над уровнем моря. Обитатель высокогорий, снежный барс живет там, где трудно пройти человеку. Это и породило множество преданий и легенд и усложнило работу ученых.
Живут и охотятся ирбисы небольшими группами, в центре которых альфа-самка и альфа-самец. Каждые 2 года самка приносит 1-3 котят. Чуть больше года малыши ходят за матерью практически по пятам. Но приходит время, и молодые самцы покидают территорию матери, самки же остаются в пределах материнских владений, занимая территории на окраине. Это получило название «территория волн», когда площадь, на которой живет одна группа барсов, увеличивается, словно волнами, от центра к периферии с рождением каждой новой самки.
Пытаясь пролить свет на какой-то вопрос, умейте читать между строк, а также внимательно следите за жестами своих собеседников. Эта среда, скорее всего, доставит некоторые беспокойства во всём, что связано с финансами или здоровьем. Если есть такая возможность, работайте не спеша и избегайте больших информационных потоков.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
В этот день отмечают Международный день школьных библиотек, в ряде стран отмечают праздник маркетологов-рекламистов.
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