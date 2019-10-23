23.10.2019 14:39

В Харькове субсидии получают более 80 тысяч семей

83 тыс. 490 семей получают жилищную субсидию в Харькове по состоянию на конец сентября 2019 года.



Фото Дмитрия Колонея

В прошлом году субсидию получали 106 тыс. семей. Как отметили в Департаменте труда и социальной политики, сокращение количества субсидиантов связано с ростом доходов харьковчан. Однако, по сравнению с 2014 годом, количество получателей субсидий возросло почти в три раза.

При этом в департаменте отметили, что до 15 декабря 2019 года граждане могут обратиться за назначением субсидии с начала нового отопительного сезона. «Все, кто нуждаются, получат государственную помощь», - отметила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

В то же время социальные службы по-прежнему будут проверять базы данных на предмет того, является ли заявитель на получение субсидии владельцем крупной покупки (автомобиль или жилье) на сумму свыше 50 тыс. грн в предыдущем полугодии. Если получатель субсидии не задекларировал какой-то источник дохода, он не обязан возвращать деньги в бюджет. Просто эти средства будут удержаны с его новой субсидии. «Например, человеку положено 1500 грн субсидии, а ему начислят 1300 грн, если он забыл указать дополнительный доход», - объяснили в департаменте.

В департаменте также напомнили, что с марта 2019 года субсидии предоставляются в монетизированной форме - вместе с пенсией или на карту «Ощадбанка».

«Единственное, что изменилось с октября, это то, что теперь люди могут получать субсидию на карту любого банка (более 30 вариантов банковских учреждений) либо через «Укрпочту», - сообщила Лариса Болгова.