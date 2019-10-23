Главная Новости Общество В Харькове субсидии получают более 80 тысяч семей
23.10.2019  14:39   

В Харькове субсидии получают более 80 тысяч семей

83 тыс. 490 семей получают жилищную субсидию в Харькове по состоянию на конец сентября 2019 года.


Фото Дмитрия Колонея
В прошлом году субсидию получали 106 тыс. семей. Как отметили в Департаменте труда и социальной политики, сокращение количества субсидиантов связано с ростом доходов харьковчан. Однако, по сравнению с 2014 годом, количество получателей субсидий возросло почти в три раза.
 
При этом в департаменте отметили, что до 15 декабря 2019 года граждане могут обратиться за назначением субсидии с начала нового отопительного сезона. «Все, кто нуждаются, получат государственную помощь», - отметила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.
 
В то же время социальные службы по-прежнему будут проверять базы данных на предмет того, является ли заявитель на получение субсидии владельцем крупной покупки (автомобиль или жилье) на сумму свыше 50 тыс. грн в предыдущем полугодии. Если получатель субсидии не задекларировал какой-то источник дохода, он не обязан возвращать деньги в бюджет. Просто эти средства будут удержаны с его новой субсидии. «Например, человеку положено 1500 грн субсидии, а ему начислят 1300 грн, если он забыл указать дополнительный доход», - объяснили в департаменте.
 
В департаменте также напомнили, что с марта 2019 года субсидии предоставляются в монетизированной форме - вместе с пенсией или на карту «Ощадбанка».
 
«Единственное, что изменилось с октября, это то, что теперь люди могут получать субсидию на карту любого банка (более 30 вариантов банковских учреждений) либо через «Укрпочту», - сообщила Лариса Болгова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  субсидии, семья, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.01 Власть Кабмин поддержал законопроект о проверках получателей госпомощи 26.12 Общество До начала зимы в Харькове и области субсидии получали 222,1 тыс. семей 21.12 Власть Субсидии безработным будут начислять по-разному
 
 

Видео

В Минэкономразвития прогнозируют увеличение ВВП на 3,7%
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 