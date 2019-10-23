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23.10.2019  17:41   

В Харькове обсудят философию Сократа через призму современности

Круглый стол на тему «Воспоминания о Сократе. Первый философ человечества» состоится 26 октября в рамках 19-го сезона Дней греческой культуры в Харькове.


//city.kharkov.ua
В ходе круглого стола вниманию участников будет представлен доклад о жизни и философском наследии Сократа через призму психотерапии Виктора Франкла и научно-популярной психологии Ирвина Ялома.
 
Сократ – древнегреческий философ (V век до н.э.), учение которого знаменует поворот в философии: от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека и к собственно философской теории. Своим методом анализа понятий и отождествлением положительных качеств человека с его знаниями он направил внимание философов не только на значение человеческой личности, но и на освоение теоретического знания как ведущей формы мышления. Сократ не оставил после себя ни одного письменного источника. Поэтому его учение известно благодаря свидетельствам последователей, в частности, самого выдающегося ученика – Платона, который изложил идеи своего учителя в «Апологии Сократа».      
 
Начало мероприятия – в 13:00.  Вход - свободный.
 
Место проведения: Центральная научная библиотека Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина (пл. Свободы, 4, ЦНБ, читальный зал №1, 8-й этаж).
 
Напомним, в Харькове проходят Дни греческой культуры, организованные общественной организацией «Харьковское городское общество греков «Гелиос».
Тэги:  круглый стол, дни греческой культуры, харьков
 
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