24.10.2019 12:19

«Бренд украинской молодежи»: в Харькове вновь собрались его создатели (ФОТО)

Воркшоп в рамках проекта по созданию «Бренда украинской молодежи» состоялся в научном парке «Синергия» в Харькове.

В нем приняли участие представитель Бюро по правам человека Нюрнберга (Германия) Максимилиан Дайнляйн, харьковские студенты, в том числе из других стран (Нигерия, Бангладеш и Коморские острова), молодые люди, которые уехали учиться или работать за границу, а также представители молодежных советов Харькова, Днепра, Одессы и Амьена (Франция).

Как сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Алина Филимонова, цель проекта – объединить молодых людей из Украины, выехавших за рубеж, а также развивать и поддерживать положительный имидж украинской молодежи. Сегодня около 2 миллионов молодых украинцев получают высшее образование, работают и живут в странах Европы. Четкого механизма, направленного на их развитие за рубежом, не существует. Поэтому, говорят организаторы проекта, и созрела необходимость создать «Бренд украинской молодежи».

«Мы хотим создать для молодежи платформу для общения, чтобы они могли независимо от места проживания привносить свои идеи в развитие украинского общества. Мы сотрудничаем со студентами, обучающимися в Польше, Венгрии, Словакии, и наша цель – сделать этот проект не точечным, а распространить его в разных странах, где проживают молодые люди из Украины, построив таким образом между ними «мостики», - отметила Алина Филимонова.

В рамках встречи Максимилиан Дайнляйн провел для участников проекта воркшоп по правам человека. «Сегодня я увидел, что у молодых людей много классных идей, и важно слышать каждое мнение. А для молодежи, проживающей за границей, очень важно создавать такие пространства, где они смогут делиться как идеями, так и своими проблемами», - отметил представитель из Нюрнберга.

Кристиан Нваруэзе из Нигерии, который учится в Харькове, говорит, что принял участие в воркшопе по собственной инициативе, поскольку тема прав человека очень актуальна для иностранных студентов.

«Мы ежедневно сталкиваемся с проблематикой прав человека, и сегодня я услышал ответы на вопросы, которые меня интересовали. Также отмечу, что, проживая в другой стране, важно уметь сохранить баланс – не забывать традиции своей страны и параллельно изучать культуру страны, в которой ты живешь», - отметил Кристиан Нваруэзе.

Как сообщили организаторы проекта, «Бренд украинской молодежи» можно будет поддерживать путем популяризации украинской культуры (вечера украинского кино, дни украинской культуры, фестивали украинской кухни и т.п.); реализации разных проектов (конкурс короткометражных фильмов/видео украинской киноиндустрии, фильмов/видео об Украине, ее культуре, туристических местах и т.д.); привлечение иностранной молодежи в украинские проекты; информирование о развитии Украины, о происходящих демократических процессах и пр.

По словам Алины Филимоновой, в ходе сегодняшней работы участники разработают «дорожную карту» проекта, т.е. мероприятия, которые помогут им в дальнейшем распространить эти идеи среди украинских студентов, обучающихся в других странах. Завтра, 24 октября, в Харьковском городском совете состоится презентация «Бренда украинской молодежи».

Отметим, мероприятие прошло в рамках Международного форума «Местная демократия: построение доверия. Молодежное измерение», который проходит в Харькове с 22 по 25 октября. Форум приурочен к Европейской неделе местной демократии - ежегодному проекту, который инициируется Конгрессом местных и региональных властей под эгидой Совета Европы.