23.10.2019 19:52

В четврег дети льготных категорий смогут бесплатно посетить фестиваль китайских фонарей

Дети льготных категорий завтра, 24 октября, смогут бесплатно посетить Фестиваль гигантских китайских фонарей.



В четврег дети льготных категорий смогут бесплатно посетить фестиваль китайских фонарей



Организаторы приглашают в гости всех детей из социально незащищенных категорий (дети с инвалидностью, дети-сироты, дети из многодетных семей и других льготных категорий). Они смогут увидеть более 30 сказочных световых инсталляций в виде панд, оленей и райских птиц, красочные фигуры фламинго, слонов и 40-метрового огнедышащего дракона. Кроме того, для детей подготовили развлекательную программу.

Как сообщил руководитель компании, которая привезла выставку в Украину, Денис Погорелко, фестиваль нравится детям.

«Мы привозим этот международный фестиваль уже в третий город Украины и видим к нему большой интерес, особенно среди деток. Поэтому решили дать возможность тем, кто по разным причинам не может его посетить, прийти к нам бесплатно. Надеемся, что сказочные композиции из тысячи разноцветных фонариков принесут много радости и положительных эмоций детям, которые требуют особого внимания и заботы», - сказал Денис Погорелко.

Место проведения - Летопарк (Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, ул. Сумская, 81). Время работы - с 18:00 до 23:00. На входе нужно будет показать удостоверение ребенка.

Отметим, что до этого выставка прошла в 40 странах мира. Фестиваль в Летопарке продлится до 3 ноября.