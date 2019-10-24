24.10.2019 12:49

Систему защиты информации городской информационно-телекоммуникационной системы одобрили в Киеве

Система комплексной защиты информации информационно-телекоммуникационной системы Харькова получила Аттестат соответствия в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Городской информационный центр», предприятие получило положительное экспертное заключение на комплексную систему защиты информации информационно-телекоммуникационной системы (КСЗИ ИТС) «Интернет узел». Система построена на базе современного сертифицированного оборудования таких ведущих мировых производителей, как «CISCO», «HP», «Juniper» и пр., а также программного обеспечения от компаний «Microsoft», «VMWare» и «ESET». Система предоставляет пользователям открытый доступ к защищенному каналу связи в сети Интернет.

На предприятии сообщили, что работа над созданием системы защиты информации «Интернет узел» на базе Единой информационной системы Харьковского городского совета была начата в 2017 году. Среди основных ее целей: обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации ИТС, защита от несанкционированного ознакомления или уничтожения потенциальными правонарушителями.

«Наконец мы получили результат нашей работы – зарегистрированный в Государственной службе спецсвязи аттестат, который показывает, что «Интернет узел» коммунального предприятия «Городской информационный центр» обеспечивает защиту информации в соответствии с требованиями нормативных документов о технической защите информации в Украине», - отметили в ГИЦ