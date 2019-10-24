Главная Новости Общество Харьковчанин совершил уникальный полет в США через Атлантику (ВИДЕО)
24.10.2019  09:09   

Харьковчанин совершил уникальный полет в США через Атлантику (ВИДЕО)

Пилот пролетел 12 000 километров на одномоторном самолете над Америкой, Канадой, Гренландией, Атлантическим океаном и Исландией.


://unian.ua

Свой полет украинец совершил на маленьком одномоторном самолете и стал третьим украинском, которому он покорился. "Это очень хорошо летать за полярным кругом. Над океаном. Многие об этом мечтают всю жизнь", - говорит Алексей. 

Источник:   Джедаи
 Тэги:  пролет, харьков, летчик, рекорд
 
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