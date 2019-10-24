Харьковчанин совершил уникальный полет в США через Атлантику (ВИДЕО)

Пилот пролетел 12 000 километров на одномоторном самолете над Америкой, Канадой, Гренландией, Атлантическим океаном и Исландией.
Свой полет украинец совершил на маленьком одномоторном самолете и стал третьим украинском, которому он покорился. "Это очень хорошо летать за полярным кругом. Над океаном. Многие об этом мечтают всю жизнь", - говорит Алексей.
Пытаясь пролить свет на какой-то вопрос, умейте читать между строк, а также внимательно следите за жестами своих собеседников. Эта среда, скорее всего, доставит некоторые беспокойства во всём, что связано с финансами или здоровьем. Если есть такая возможность, работайте не спеша и избегайте больших информационных потоков.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
В этот день отмечают Международный день школьных библиотек, в ряде стран отмечают праздник маркетологов-рекламистов.
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