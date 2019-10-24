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24.10.2019  11:14   

В Харькове может исчезнуть цирк: кого нужно спасать прямо сейчас

Артисты харьковского цирка бьют тревогу из-за чрезмерной активности зоозащитников.


://kharkiv.znaj.ua

Артисты харьковского цирка считают, что цирк нужно спасать от зоозащитников, которые требуют запретить использование животных, сообщает портал “Insider News”.

Как сообщается, по мнению артистов, зоозащитники, которые требуют запретить использование животных в цирке, не имеют никаких доказательств жестокого обращения с животными и никогда не были за кулисами, а просто отрабатывают гранты.
Также артисты считают, что запрет использования животных уничтожит цирк, поскольку исчезнет самая большая аудитория цирковых спектаклей — родители с детьми. По мнению представителей цирка, детям больше всего интересны именно номера с животными, поскольку выступления фокусников, жонглеров, акробатов и так далее понятны более старшей возрастной аудитории, которой в цирке значительно меньше.

 

Источник:   znaj.ua
 Тэги:  цирк, зоозащита, харьков, запрет
 
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