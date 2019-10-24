24.10.2019 11:14

В Харькове может исчезнуть цирк: кого нужно спасать прямо сейчас

Артисты харьковского цирка бьют тревогу из-за чрезмерной активности зоозащитников.



://kharkiv.znaj.ua

Артисты харьковского цирка считают, что цирк нужно спасать от зоозащитников, которые требуют запретить использование животных, сообщает портал “Insider News”.

Как сообщается, по мнению артистов, зоозащитники, которые требуют запретить использование животных в цирке, не имеют никаких доказательств жестокого обращения с животными и никогда не были за кулисами, а просто отрабатывают гранты.