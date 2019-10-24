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24.10.2019  14:31   

В горсовете вручили награды водителям и работникам дорожного хозяйства (ФОТО)

Прием по случаю Дня автомобилиста и дорожника прошел сегодня, 24 октября, в Харьковском городском совете.


//city.kharkov.ua
С профессиональным праздником работников отрасли поздравили заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов и директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.
 
«Я не по наслышке знаю, каким тяжелым трудом вы ежедневно занимаетесь. И сегодня мы отмечаем праздник, который объединил множество профессий в транспортной отрасли – это не только водители и вагоновожатые, но и все те, кто создает необходимые условия на дорогах: дорожники, механики, слесари, мастера, руководители предприятий. Я вам желаю здоровья, благополучия в ваших семьях, чтобы вы всегда оставались преданы своей профессии, и тогда у нас все выйдет», - сказал Евгений Водовозов.
 
«Работу дорожного хозяйства часто критикуют, но я в этом случае рекомендую провести с нами хотя бы одни сутки. Встать в 4 утра и в 5 уже выехать на маршрут, при этом еще попробовать поменять колодки или сцепление… Работа эта очень тяжелая, и хотя нас не так часто хвалят, как хотелось, но я не знаю ни одного города в мире, который обходился бы без транспорта. И если дороги, образно говоря, – это артерии и вены города, то мы с вами – эритроциты, которые доносят к ним кислород, и без нас ничего не получится», - отметил Сергей Дульфан.
 
Вице-мэр и директор департамента вручили Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского горсовета и Благодарности городского головы водителям трамваев, троллейбусов и карет скорой помощи, работникам автостанций, машинистам метрополитена, слесарям, механикам и кондукторам.
 
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
 
Справка. День автомобилиста и дорожника - национальный профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, который отмечается в Украине ежегодно в последнее воскресенье октября. Установлен в 1993 году Указом Президента Украины.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  день автомобилиста, прием, харьков
 
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