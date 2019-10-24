24.10.2019 14:31

В горсовете вручили награды водителям и работникам дорожного хозяйства (ФОТО)

Прием по случаю Дня автомобилиста и дорожника прошел сегодня, 24 октября, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

С профессиональным праздником работников отрасли поздравили заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов и директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

«Я не по наслышке знаю, каким тяжелым трудом вы ежедневно занимаетесь. И сегодня мы отмечаем праздник, который объединил множество профессий в транспортной отрасли – это не только водители и вагоновожатые, но и все те, кто создает необходимые условия на дорогах: дорожники, механики, слесари, мастера, руководители предприятий. Я вам желаю здоровья, благополучия в ваших семьях, чтобы вы всегда оставались преданы своей профессии, и тогда у нас все выйдет», - сказал Евгений Водовозов.

«Работу дорожного хозяйства часто критикуют, но я в этом случае рекомендую провести с нами хотя бы одни сутки. Встать в 4 утра и в 5 уже выехать на маршрут, при этом еще попробовать поменять колодки или сцепление… Работа эта очень тяжелая, и хотя нас не так часто хвалят, как хотелось, но я не знаю ни одного города в мире, который обходился бы без транспорта. И если дороги, образно говоря, – это артерии и вены города, то мы с вами – эритроциты, которые доносят к ним кислород, и без нас ничего не получится», - отметил Сергей Дульфан.

Вице-мэр и директор департамента вручили Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского горсовета и Благодарности городского головы водителям трамваев, троллейбусов и карет скорой помощи, работникам автостанций, машинистам метрополитена, слесарям, механикам и кондукторам.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь

Справка. День автомобилиста и дорожника - национальный профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, который отмечается в Украине ежегодно в последнее воскресенье октября. Установлен в 1993 году Указом Президента Украины.