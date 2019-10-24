24.10.2019 19:07

Золотое-1: гуманитарная помощь нуждающимся (ВИДЕО)

Национальный корпус и волонтеры провели раздачу продуктов первой необходимости.



//dozor.kharkov.ua

Нацкорпусом и волонтерами была привезена гуманитарная помощь в город Золотое 1.

Проведена волонтерская раздача предметов первой необходимости - продукты питания, вода, медикаменты.

Как сообщил в Нацкорпусе, проанализировав, в чем конкретно нуждаются люди, "мы начали точечно решать проблемы.

"На этот раз закрывали отдельные просьбы: нескольким людям необходимы медикаменты, в школу - электрочайники и настольная лампа, продуктовые наборы, канцелярия

Начали с простого - раздали продукты, сформировав так называемые продуктовые наборы. Сюда вошли крупы, консервы, чай, финики, сухофрукты, сгущенное молоко, молоко и вода.

Далее начали развозить лекарства. Инсулин, прибор для измерения уровня сахара в крови и тест-полоски передали маме 12-летнего парня, которому необходимы эти лекарства, а вторую часть инсулина и многократные шприцы - 51-летней учительнице.

Между тем узнали, что в гимназии есть малообеспеченные дети и есть острая потребность в простом - канцелярии. Эту проблему также закрыли"