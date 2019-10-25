25.10.2019 12:12

В Харькове представители разных стран разработали «Бренд украинской молодежи» (ФОТО)

«Бренд украинской молодежи» презентовали сегодня, 24 октября, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

В разработке бренда в научном парке «Синергия» приняли участие представители Бюро по правам человека Нюрнберга (Германия), муниципалитета города Амьен (Франция) - молодежной столицы Европейского Союза 2020 года, харьковские студенты из других стран, молодые люди, которые уехали учиться или работать за границу, а также представители молодежных советов Харькова, Днепра и Одессы. Мероприятие прошло в рамках Международного форума «Местная демократия: построение доверия. Молодежное измерение», который приурочен к Европейской неделе местной демократии.

Как сообщила на презентации бренда заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили, Харьков участвует в Европейской неделе местной демократии пять лет и получил знак отличия «Город 12 звезд». Нынешний международный форум, который проходит в его рамках, создал площадку для обмена информацией между представителями украинской молодежи, которая учится в Украине и за ее пределами. Благодаря опыту французских и немецких специалистов удастся развить коммуникацию с молодежью и минимизировать негативное сальдо миграции.

«Мы благодарны европейским партнерам за прекрасные инициативы, которые мы имплементируем. Харьков - молодежная столица Украины. В нашем городе много лет работает Молодежный совет при Харьковском городском голове, который был создан по его инициативе. В городе реализуется много социальных, культурных и спортивных проектов для молодежи. Наша молодежь активно участвует во всех сферах жизнедеятельности города и сотрудничает с городским советом. Яркий тому пример – Бюджет участия, где проекты молодежи наиболее успешны. Молодежь города растет и развивается, и ее успехи заставляют ею гордиться», - отметила заместитель городского головы.

«Бренд украинской молодежи» (БУМ) презентовал глава Молодежного совета при Харьковском городском голове, руководитель КУ «Офис реформ Харькова» Михаил Лазарев. По его словам, миссия БУМ - развитие позитивного имиджа украинской молодежи во всем мире путем совместной коммуникации и взаимной мотивации.

Цели бренда - это создание международной коммуникационной платформы с охватом более 10 млн человек и с большим количеством послов бренда - около 100 тыс.; создание релевантного бюджета (создание предложения для профильного министерства, программы по развитию БУМ и фонда содействия бренда, чтобы поддерживать украинское студенчество, их обучение за рубежом с возвратом в Украину); dream team (команда из числа представителей разных городов, которая будет координировать процесс и вести международную коммуникацию); а также популяризация бренда.

Михаил Лазарев отметил, что ценности БУМ – единство, творчество, миссия бренда и патриотизм.

«Ценности БУМ объединили людей, которые предлагают создать единый бренд украинской молодежи и сделать так, чтобы украинские студенты были желанные гости в любой стране мира, гордились тем, что они из Украины, и хотели бы вернуться домой, развивать родную страну, чтобы чувствовали связь друг с другом и создавали платформу для коммуникации», - отметил глава Молодежного совета.

По его словам, комиссия по международному сотрудничеству Молодежного совета при городском голове совместно с университетами и городской художественной галереей организовала конкурс по выбору логотипа БУМ. Единогласно победила работа в этностиле, в национальных цветах. Этот логотип будут использовать на сувенирной продукции.

Как сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Алина Филимонова, для создания БУМ использовали европейские тенденции и новейшие наработки иностранных партнеров, которые имплементируют в деятельности органов местного самоуправления и молодежной политики.

«У Харькова 34 города-побратима в 23-х странах мира, и с помощью Европейской недели местной демократии можно повысить качество участия граждан в местных делах, поощрять их участие в процессе принятия решений. Мы создаем европейское измерение деятельности в обществе», - отметила Алина Филимонова.

Кроме презентации бренда участники мероприятия выступили с докладами на тему прав человека, рассказали о европейском опыте сотрудничества власти и молодежи.