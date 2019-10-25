Главная Новости Общество Почетный харьковчанин Михаил Пилипчук отмечает день рождения
25.10.2019  09:31   

Почетный харьковчанин Михаил Пилипчук отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 25 октября, поздравил с днем рождения Михаила Пилипчука – Почетного гражданина города Харькова, бывшего мэра Харькова, заместителя генерального директора КП «Харьковский метрополитен».


://city.kharkov.ua

«Благодаря многолетней работе, ответственности и мудрости Вы являетесь примером для молодого поколения. Ваши профессионализм и упорный труд способствуют развитию нашего города.

Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего. Пусть присущая Вам жизненная энергия и целеустремленность дают Вам и в дальнейшем сил и вдохновения», - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  почетный, кернес, харьков, голова, поздравления, пилипчук
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.08 Спорт Гвоздик: Несмотря на переезд в США, я остаюсь украинцем и харьковчанином (ВИДЕО) 06.06 Общество Сегодня день рождения почетной харьковчанки Светланы Дуденко 16.02 Общество Почетный харьковчанин Валерий Бойко отмечает день рождения
 
 

Видео

В Офисе президента представили проект реформы местного самоуправления
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 