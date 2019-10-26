26.10.2019 10:53

Публичные закупки: в горсовете прошел семинар (ФОТО)

Семинар, посвященный актуальным вопросам осуществления публичных закупок, состоялся 25 октября в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие представители главных распорядителей бюджетных средств, предприятий, учреждений и организаций города.

Участники семинара рассмотрели изменения, введенные Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках», и другие законодательные акты Украины по совершенствованию публичных закупок.

Как отметил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, новая редакция Закона претерпела значительные изменения почти во всех аспектах закупочного процесса. «Неслучайно ее уже окрестили «второй закупочной революцией». Предусмотренные новой редакцией Закона изменения касаются всех участников закупочного процесса и направлены на повышение эффективности этих процессов», - отметил вице-мэр.

В ходе семинара обсуждались перспективы применения Закона Украины «О публичных закупках» в новой редакции и были даны рекомендации по внедрению измененного законодательства заказчиками с целью недопущения нарушений в этой сфере.

Как отметили в профильном департаменте, проведенное мероприятие соответствует сложившейся практике, введенной городским головой Геннадием Кернесом, относительно эффективности и прозрачности закупок.

Мероприятие организовано Департаментом экономики и коммунального имущества.