28.10.2019 11:30

В художественном музее покажут детские рисунки, посвященные Греции

Подведение итогов ІХ Областного конкурса детского рисунка «Сияние Эллады» состоися 2 ноября в Харьковском художественном музее (ул. Жен-Мироносиц, 11, 2-й эт.)



://city.kharkov.ua

Конкурс на тему «С Грецией в сердце!» прошел в рамках 19-го сезона Дней греческой культуры в Харькове. В нем приняли участие более 160 детей разных национальностей из художественных школ, арт-студий и творческих центров Харькова и области, а также участники общественной организации «Харьковское городское общество греков «Гелиос». Конкурс проводился при содействии Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета и Харьковского художественного музея.

Конкурс проходил в двух возрастных категориях: 6-10 лет и 11-16 лет. Дети в своих работах изобразили Грецию, ее историю и известных личностей, мифологию, современную жизнь. Рисунки оценивало жюри в составе художников-членов Харьковского городского общества греков «Гелиос» и партнеров общества: художников-представителей Национального союза художников Украины и Харьковского национального университета строительства и архитектуры.



В каждой возрастной группе были определены победители и призеры. Победителей наградят грамотами Департамента труда и социальной политики городского совета и памятными подарками. Остальные участники получат грамоты общественной организации «Гелиос». На церемонии награждения выступит ансамбль греческого танца «Армония», юные музыканты и начинающие артисты.

Выставку представленных на конкурс работ можно посмотреть в выставочном зале художественного музея с 28 октября по 6 ноября. Время работы - с 10:00 до 17:00. Выходной день - вторник. Телефон для справок: 706-33-94.



Конкурс организован общественной организацией «Харьковское городское общество греков «Гелиос» с целью популяризации культурного наследия греческого народа, воспитания подрастающего поколения на высоких идеалах эллинизма, взаимообогащения культур Украины и Греции.