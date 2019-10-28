28.10.2019 12:13

Скончался известный харьковский журналист и блогер Александр Казайкин

О смерти журналиста сообщили в социальных сетях его коллеги и друзья.



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“Александр Казайкин – харьковский журналист и блогер, журналист медиа-группы “Дозор”, корреспондент “Голден-радио”, актер, а затем режиссер студенческого театра эстрадных миниатюр “Абзац” при НТУ ХПИ, человек с открытой душой и детскими смеющимися глазами”, – написал журналист Ростислав Касьяненко.

Причины его смерти уточняются. Несколько лет назад у Казайкина был инсульт.