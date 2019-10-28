Главная Новости Общество Скончался известный харьковский журналист и блогер Александр Казайкин
28.10.2019  12:13   

Скончался известный харьковский журналист и блогер Александр Казайкин

О смерти журналиста сообщили в социальных сетях его коллеги и друзья.


://facebook.com

“Александр Казайкин – харьковский журналист и блогер, журналист медиа-группы “Дозор”, корреспондент “Голден-радио”, актер, а затем режиссер студенческого театра эстрадных миниатюр “Абзац” при НТУ ХПИ, человек с открытой душой и детскими смеющимися глазами”, – написал журналист Ростислав Касьяненко.

Причины его смерти уточняются. Несколько лет назад у Казайкина был инсульт.

Тэги:  казайкин, журналист, известия, харьков
 
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