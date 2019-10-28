28.10.2019 14:19

Центр админуслуг: теперь можно записаться на прием с помощью смартфона

Новый сервис «Мобильная очередь» запустили в городских центрах предоставления административных услуг.



//city.kharkov.ua

Заявитель может предварительно записаться на прием в любой из центров, на любую дату и время, корректировать данные, отменить регистрацию. Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить приложение PQService на любом устройстве, которое работает на операционной системе Android - телефоне, планшете, и авторизоваться. Напоминание о записи на прием придет за день и за час до него.

«Теперь, если вы находитесь в центре предоставления административных услуг и ожидаете вызова администратора - нет необходимости наблюдать за электронным табло, когда появится номерок и вас пригласит администратор, либо слушать звуковое оповещение. Потому что уведомление вы получите на мобильный телефон», - пояснила директор департамента.

Виктория Китайгородская напомнила, что кроме сервиса «Мобильная очередь» существуют и другие способы записи на прием и получения ответов на вопросы. В частности, можно обратиться в колл-центр, по скайпу, воспользоваться сайтом ЦПАУ и получить любую интересующую информацию.