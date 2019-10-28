Главная Новости Общество В городе устанавливают диспенсеры с пакетами для уборки за собаками (ФОТО)
28.10.2019  15:49   

В городе устанавливают диспенсеры с пакетами для уборки за собаками (ФОТО)

Около 100 диспенсеров с пакетами для уборки за собаками установили во дворах центральной части Харькова.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 28 октября, сообщила директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Цыбулька. Сегодня подобное приспособление также разместили во дворе по ул. Чичибабина, 8.
 
По словам директора центра, боксы устанавливают в рамках проекта-победителя конкурса на Бюджет участия, инициатором которого является один из жителей города. Исполнителем проекта назначен Центр обращения с животными. Так, по заказу предприятия подрядная организация изготовила и устанавливает диспенсеры с пакетами во дворах жилых домов центра города.
 
«Мы решили установить подобные приспособления именно в центре, потому что здесь очень плотная застройка домов и мало места для выгула собак. Цель данного проекта – повысить культуру содержания домашних животных, поскольку очень много жалоб поступает от харьковчан, особенно весной, на то, что после собак на придомовых территориях остается много отходов жизнедеятельности», - отметила Юлия Цыбулька.
 
По ее словам, всего в течение месяца в Харькове планируют установить 350 диспенсеров. В зависимоти от того, будут ли они востребованы в центре города, примут решение об их установке и в других районах. Раз в неделю подрядная организация будет заправлять диспенсеры пакетами. Всего один бокс вмещает до 100 пакетов.
 
Юлия Цыбулька подчеркнула, что эти пакеты предназначены исключительно для сбора отходов и не рекомендуется использовать для хранения продуктов, поскольку они токсичны.
 
Напомним, что работники КП «Харьковзеленстрой» также устанавливают диспенсеры для уборки за собаками в парках, скверах и зонах отдыха города.
 
 
Тэги:  диспенсеры, уборка за собаками, харьков
 
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