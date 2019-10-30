30.10.2019 12:48

С ноября начнется Всеукраинский конкурс студенческих работ «Инклюзивный дизайн»

Архитекторов и дизайнеров приглашают адаптировать Харьков для людей с инвалидностью.



//city.kharkov.ua

Об этом на заседании Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города сообщила вице-президент общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева.

По ее словам, два года назад в городе прошел конкурс студенческих работ, посвященный адаптации учреждений культуры, в котором приняли участие три архитектурных вуза Харькова. Теперь географию конкурса и номинации решили расширить.

«Возникло понимание, что этот конкурс может быть ежегодным. Конкурс направлен на внедрение в Украине среды, продуктов и услуг, созданных по принципу инклюзивного и универсального дизайна. Мы имеем в виду городскую инфраструктуру, которая является доступной и комфортной для всех людей независимо от возраста, пола, наличия инвалидности. Мы будем принимать все решения, которые направлены на универсальный подход, и также не исключаем предложения каких-то специальных приемов и устройств, которые направлены на то, чтобы люди с инвалидностью могли вести более активный образ жизни и включаться в жизнь громады», - сообщила Елена Шингарева.

По ее словам, конкурс - открытый и бесплатный. В нем могут принять участие студенты, аспиранты, выпускники вузов, молодые специалисты до 30 лет.

Номинации конкурса:

- «Жилые дома и общественные здания и сооружения» (проекты новых общественных зданий, жилых домов либо проекты адаптации существующих объектов);

- «Элементы улично-дорожной сети города» (доступность остановок, переходов и пр.);

- «Общественные пространства» (парки, скверы, детские площадки, зоны отдыха);

- «Предметный дизайн» (мебель, кухонная утварь, канцелярские товары);

- «IT-технологии» (программный продукт, который позволит людям с инвалидностью вести активный образ жизни);

- «Одежда и аксессуары» (функциональная, привлекательная и удобная одежда, сумки и украшения для людей с инвалидностью).

«Почему важна номинация «Предметный дизайн». Например, у людей, которые получили травму шейного отдела позвоночника, часто отсутствует мелкая моторика. Поэтому специальные модели ножниц, например, расширят их возможности, и они смогут резать бумагу. Специальная модель вилки позволит самостоятельно принимать пищу», - объяснила Елена Шингарева.

Прием работ пройдет с 1 ноября по 31 марта. Как отметила вице-президент, работы должны быть уникальными, профессиональными, завершенными, экономически обоснованными и пригодными для реализации. Отправлять их необходимо по адресу: creavita@ukr.net.

С 1 по 15 апреля члены жюри определят победителей. В конце апреля состоится церемония награждения авторов лучших проектов.

Организаторы конкурса - Общественная организация инвалидов «Креавита», Комитет обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города при поддержке Посольства США в Украине.