В харьковских домах устанавливают пандусы

62 пандуса в 42-х жилых домах установили в Харькове в 2019 году.
Об этом 29 октября на заседании Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города сообщила заместитель директора КП «Жилкомсервис» Татьяна Поздеева.
По ее словам, на 2019 год было запланировано обустроить 97 пандусов в 62-х домах. На сегодняшний день обустроено 62 пандуса в 42-х домах. Все работы планируется завершить до конца года, и в следующем году обустроить еще больше съездов.
«У нас есть более 100 обращений, и мы планируем в 2020 году установить 121 пандус. Выполнить практически все обращения, которые касаются жилых домов. Мы эту работу проводим постоянно», - сообщила Татьяна Поздеева.
Отметим, что заседание Комитета доступности провела заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. На нем обсудили доступность учреждений культуры, здравоохранения, сферы услуг.
29 октября 2019 года не самый подходящий момент для любого рода геройств и для борьбы за справедливость. Есть риск существенно пострадать в ходе подобных «баталий» или лишиться того, что строили долгие годы. Вполне уместна здоровая эгоистичность.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.
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