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30.10.2019  09:29   

В харьковских домах устанавливают пандусы

62 пандуса в 42-х жилых домах установили в Харькове в 2019 году.


://city.kharkov.ua

Об этом 29 октября на заседании Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города сообщила заместитель директора КП «Жилкомсервис» Татьяна Поздеева.

По ее словам, на 2019 год было запланировано обустроить 97 пандусов в 62-х домах. На сегодняшний день обустроено 62 пандуса в 42-х домах. Все работы планируется завершить до конца года, и в следующем году обустроить еще больше съездов.

«У нас есть более 100 обращений, и мы планируем  в 2020 году установить 121 пандус. Выполнить практически все обращения, которые касаются жилых домов. Мы эту работу проводим постоянно», - сообщила Татьяна Поздеева.

Отметим, что заседание Комитета доступности провела заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. На нем обсудили доступность учреждений культуры, здравоохранения, сферы услуг.

Источник:   ХГС
 Тэги:  пандусы, харьков, инклюзив, монтаж
 
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