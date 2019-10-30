30.10.2019 09:39

В Харькове понижают бордюры для передвижения людей с ограниченными возможностями

Для удобства людей, которые передвигаются на инвалидных колясках, в Харькове понижают бордюры тротуаров и дорог.



://city.kharkov.ua

Об этом сообщили 29 октября на заседании Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города, которое прошло в Харьковском городском совете. Заседание провела заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Как сообщил заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Антон Стрельцов, по результатам общественного мониторинга работы по понижению бордюров выполнили в районе Дворца бракосочетания (на пересечении улиц Сумской и Культуры), возле бизнес-центра на ул. Чернышевской, возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко, Харьковской областной филармонии, Центрального парка культуры и отдыха имени Горького (на пересечении улиц Сумской и Веснина). Такие работы планируется выполнить на ул. Университетской, в районе Дома актера и Харьковского академического русского драматического театра имени А. С. Пушкина.

Кроме того, представители СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что также бортовой камень понизили в сквере Театральном. Оборудован съезд возле памятника А. С. Пушкину. Также работы планируют выполнить в сквере возле фонтана «Зеркальная струя», в районе фонтана и на ул. Гоголя.

В ходе заседания было принято решение составить общегородской план адаптации пешеходных зон для людей с ограниченными возможностями, а также предложить районным администрациям провести совещание с владельцами частных парковок, чтобы напомнить о необходимости обустраивать на площадках места для людей с инвалидностью.