30.10.2019 11:45

В Харькове проверили доступность некоторых театров, музеев и больниц

Харьковские учреждения социально-культурной сферы адаптируют для людей с ограниченными возможностями.



://city.kharkov.ua

Об этом шла речь на заседании Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города, которое состоялось 29 октября в городском совете.

Как сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, одна из общественных организаций города провела мониторинг ряда объектов. По их результатам руководителям 21 объекта были отправлены запросы и получена информация о том, как они исправят полученные замечания. Представители различных учреждений культуры собрались в горсовете, чтобы обсудить проведенную работу и наметить планы по обеспечению доступности учреждений для маломобильных групп.



В частности, представителям Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко поставили задачу понизить бортовой камень возле театра со стороны ул. Рымарской. В свою очередь представители учреждения обратились с просьбой выполнить там ремонт дорожного покрытия. Светлана Горбунова-Рубан отметила, что комитет направит соответствующее обращение городскому голове Геннадию Кернесу.

В Харьковском академическом русском драматическом театре имени А. С. Пушкина планируют установить поручни вдоль пандусов и биотуалет для людей, ограниченных в передвижении, так как все туалетные комнаты расположены в подвальном помещении. В Доме актера пандус не соответствует строительным нормам и начал разрушаться. Общественная организация инвалидов «Креавита» проконсультирует представителей учреждения, как можно решить проблему и адаптировать здание для маломобильных людей.

В Харьковском литературном музее отметили, что стараются делать все возможное, чтобы его могли посещать люди с инвалидностью. Помещение пока не адаптировано, но музей работает над реконструкцией здания. Уже есть проект, получено техническое разрешение. При условии финансирования здесь планируется создать учреждение, комфортное для всех посетителей. А пока в Литмузее различные мероприятия проводят в саду музея, открыли уличную библиотеку, установили возле здания выставочные конструкции.

Также работы по обеспечению доступности выполняют в учреждениях здравоохранения. В частности, в городской клинической больнице №27 установили поручни с двух сторон пандуса и специальный женский санузел. В планах на следующий год – реконструировать входную группу (заменить двери, убрать ступени со стороны ул. Пушкинской), а также оборудовать мужской санузел. Пациентов, которые не могут подняться по ступенькам, принимают в кабинете №4.

По итогам совещания Светлана Горбунова-Рубан отметила, что вопрос обеспечения доступности для маломобильных групп людей и в дальнейшем будет в приоритете городской власти. Она также поручила общественной организации «Креавита» консультировать общественные организации, которые хотят провести мониторинг городских объектов, чтобы они это делали правильно и эффективно.