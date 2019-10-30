30.10.2019 14:33

Retro BarberShop − пожалуй, лучший барбершоп в Харькове и вот, почему (ФОТО)

Мужские парикмахерские нового формата стали самым популярным стартапом в городе. Кажется, что новые бренды появляются каждый день. Но далеко не всем удается победить в жесткой конкурентной борьбе. Лучше других это удается Retro BarberShop.



Retro BarberShop − пожалуй, лучший барбершоп в Харькове и вот, почему (ФОТО)



Интерьер в стиле лофт, разумные цены, внимание к мелочам и, самое главное, лучшие мастера в городе. Вот где кроется секрет успеха. А лучшее тому доказательство − расширение сети. Новый барбершоп в Харькове под легендарной вывеской распахнул двери навстречу клиентам на улице Культуры, 17.

Давайте заглянем внутрь и лично дадим оценку заведению.

Когда место имеет значение

Во-первых, это центр. Во-вторых, это самый центр города Харьков. И, в-третьих, рядом метро "Научная" и есть место, где припарковать машину. Если для вас это не аргумент, вы либо приехали из другого города, либо передвигаетесь на вертолете. Деловым людям понравится: не нужно тратить ни минуты времени зря.

Про интерьер можно сказать лишь два слова: расслабляет и символизирует. Создает то самое чувство, когда хочется оставить проблемы где-то далеко и с головой окунуться в приятную, неспешную беседу о вечном. О девушках и футболе, например. А символизирует он все то высокое чувство стиля, которое присуще всем владельцам, менеджерам и сотрудникам. С первого взгляда понимаешь: за стильным образом, выполненным по последним модным трендам, нужно приходить сюда.

Понимаешь, за что платишь

Как оценить работу мастера? Сколько стоит влажное бритье с теплыми полотенцами? Точные и правильные ответы можно найти в прейскуранте барбершопа. Нет, тут не дорого. А если прийти постричься вместе с сыном, то даже дешево.

И, кстати, в барбершопе деньги берут только за парикмахерские услуги и товары. А кофе, виски и приятное общение предоставляют совершенно бесплатно.

Профессионализм, как знак качества

Помните, вот это знаменитое: "Мы преподавали там, где вы обучались". Фраза как нельзя точно описывает ситуацию. Ведь в Ретробарбершопе, кроме всего прочего, есть еще и курсы барберов. Обучение платное, даже очень платное. Тем не менее, отбоя от желающих нет. Оно и понятно: все хотят получить уроки мастерства от людей, считающихся лучшими в своей профессии, не только в Харькове, но и на всей территории от Северского Донца до Вислы.

Тем более, что у самых лучших выпускников есть шанс получить свое кресло в Retro BarberShop. Но только у самых-самых. Куда же деваются остальные? Скажем так, они тоже не остаются без работы. Вспомните, о чем мы говорили в самом начале.