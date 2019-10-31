31.10.2019 12:12

Начинается голосование за проекты Общественного бюджета 2020 года

Голосование за проекты Общественного бюджета (бюджета участия) города Харькова на 2020 год начнется 1 ноября и продлится до 31 ноября.



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Как сообщили в КУ «Офис реформ», всего рабочей группой было отобрано 117 проектов, которые были проанализированы профильными департаментами Харьковского городского совета. Проверялись их соответствие действующему законодательству Украины, возможность эффективной реализации, рациональности затрат и чтобы они не дублировали действующие городские программы.

Напомним, определение проектов-победителей пройдет до 10 декабря. Общий объем Общественного бюджета-2020 запланирован в сумме 50 млн грн, при этом минимальный объем финансирования проекта составляет 50 тыс. грн, максимальный - 1,5 млн грн. Также в этом году было введено минимальное количество голосов поддержки (300 голосов), необходимых, чтобы заявку включили в перечень проектов, из которых выберут победителей. Дополнительно были отменены некоторые рейтинги для проектов физических лиц и общественных организаций и предусмотрена возможность голосования для внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавших свое место проживания на территории Харькова.

Каждый харьковчанин в этом году может отдать свой голос за пять проектов. Проголосовать можно на сайте «Портал харьковчанина» в разделе «Инициативы», в центрах предоставления административных услуг города, а также через все терминалы «ПриватБанка» в городе Харькове.

Для авторов проектов в ноябре пройдет ряд мероприятий, где будут предоставлены рекомендации по продвижению проектов во время голосования.