31.10.2019 08:28

Харьковчанин отметил свой 100-й День Рождения (фото)

Житель Шевченковского района Андрей Михайлович Сизов 30 октября отметил свой 100-летний юбилей.



://objectiv.tv

Андрей Михайлович Сизов родился 30 октября 1919 года в Алтайском крае. Во время Второй мировой войны участвовал в освобождении Украины и Польши, дошел до Берлина. За боевые подвиги награжден орденами и медалями.

После войны трудился на заводе им. Малышева в Харькове. Общий трудовой стаж ветерана составил более 50 лет.

Андрей Михайлович и его супруга активно участвуют в работе первичной организации ветеранов, и уделяют внимание воспитанию современного поколения.

Как сообщили в пресс-центре Харьковского горсовета, свой 100-й день рождения Андрей Михайлович встретил в кругу самых близких людей – супруги Надежды Константиновны, дочери и ее семьи.

Напомним, что 16 октября еще одной жительнице Харькова исполнилось 100 лет.