Харьковчанин отметил свой 100-й День Рождения (фото)

Житель Шевченковского района Андрей Михайлович Сизов 30 октября отметил свой 100-летний юбилей.
Андрей Михайлович Сизов родился 30 октября 1919 года в Алтайском крае. Во время Второй мировой войны участвовал в освобождении Украины и Польши, дошел до Берлина. За боевые подвиги награжден орденами и медалями.
После войны трудился на заводе им. Малышева в Харькове. Общий трудовой стаж ветерана составил более 50 лет.
Андрей Михайлович и его супруга активно участвуют в работе первичной организации ветеранов, и уделяют внимание воспитанию современного поколения.
Как сообщили в пресс-центре Харьковского горсовета, свой 100-й день рождения Андрей Михайлович встретил в кругу самых близких людей – супруги Надежды Константиновны, дочери и ее семьи.
Напомним, что 16 октября еще одной жительнице Харькова исполнилось 100 лет.
30 октября 2019 года может появиться нездоровая тяга к тому, что считали вычеркнутым из собственной жизни. Возможно, речь про давний роман, про возвращение к вредной привычке или про детскую фобию. Так или иначе, рекомендуется сделать всё зависящее от себя, чтобы этот регресс не стал причиной заминок в делах. Сосредоточьтесь на настоящем. Есть вероятность, что эта среда предоставит возможность блеснуть красноречием, остроумием, красотой и другими талантами.
Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
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