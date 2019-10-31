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31.10.2019  08:28   

Харьковчанин отметил свой 100-й День Рождения (фото)

Житель Шевченковского района Андрей Михайлович Сизов 30 октября отметил свой 100-летний юбилей.


://objectiv.tv

Андрей Михайлович Сизов родился 30 октября 1919 года в Алтайском крае. Во время Второй мировой войны участвовал в освобождении Украины и Польши, дошел до Берлина. За боевые подвиги награжден орденами и медалями.

После войны трудился на заводе им. Малышева в Харькове. Общий трудовой стаж ветерана составил более 50 лет.

Андрей Михайлович и его супруга активно участвуют в работе первичной организации ветеранов, и уделяют внимание воспитанию современного поколения.

Как сообщили в пресс-центре Харьковского горсовета, свой 100-й день рождения Андрей Михайлович встретил в кругу самых близких людей – супруги Надежды Константиновны, дочери и ее семьи.

Напомним, что 16 октября еще одной жительнице Харькова исполнилось 100 лет.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  век, рождение, харьков, праздник
 
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