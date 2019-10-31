Главная Новости Общество Харьковчан на Новый год ожидают интрига, хрустальная арка и дерево-фонтан (ФОТО)
31.10.2019  08:30   

Харьковчан на Новый год ожидают интрига, хрустальная арка и дерево-фонтан (ФОТО)

Завесу тайны на новогодние праздники для харьковчан приоткрыли данные системы закупок «ProZorro».


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Шесть осветительных фигур «Дерево-фонтан» высотой 3 метра,  две осветительные фигуры «Дерево-фонтан» высотой 6 метров и  десять осветительных фигур «Хрустальное дерево» высотой 6 метров собирается закупить для харьковчан коммунальное предпритие Харьковзеленстрой через систему закупок «ProZorro».

Стартом официальных закупок коммунальное предприятие закрутило интригу новогоднего оформления Первой столицы.

 

Тэги:  закупки, prozorro, харьков, оформление
 
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