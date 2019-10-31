Харьковчан на Новый год ожидают интрига, хрустальная арка и дерево-фонтан (ФОТО)

Завесу тайны на новогодние праздники для харьковчан приоткрыли данные системы закупок «ProZorro».
Шесть осветительных фигур «Дерево-фонтан» высотой 3 метра, две осветительные фигуры «Дерево-фонтан» высотой 6 метров и десять осветительных фигур «Хрустальное дерево» высотой 6 метров собирается закупить для харьковчан коммунальное предпритие Харьковзеленстрой через систему закупок «ProZorro».
Стартом официальных закупок коммунальное предприятие закрутило интригу новогоднего оформления Первой столицы.
Кому не повезет: гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
31 октября: мания бережливости, день Луки и взгляд мертвеца. Кстати, тыква — изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные маски, в которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, а в Англии — из свеклы.
влажн.:
давл.:
ветер: