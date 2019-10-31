31.10.2019 11:01

Лебедей из парка Горького переселили на зимовку в зоопарк (ФОТО,ВИДЕО)

Двух белых лебедей, восемь канадских казарок и семь красных уток забрали на зиму в Харьковский зоопарк.



://city.kharkov.ua

Как сообщила пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сивуха, это связано с тем, что температура воздуха на улице понижается и ночью ожидаются морозы. С начала ноября до апреля птицы будут жить в теплых помещениях, за ними будут ухаживать и разнообразят их питание.



«В рацион птиц в это время входят различные зерновые - пшеница, овес, просо, а также морковь, свекла. Пернатых можно считать путешественниками со стажем, потому что на протяжении многих лет весной они отправляются в своеобразную командировку на пруд зоопарка. Поэтому и процесс транспортировки, и смену места обитания птичья компания воспринимает легко и быстро адаптируется», - рассказала Жанна Сивуха.