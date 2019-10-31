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31.10.2019  17:39   

В Слободском районе чествовали социальных работников

Праздничная встреча районного актива, посвященная Дню работника социальной сферы, состоялась 31 октября в Администрации Слободского района.


//city.kharkov.ua
С профессиональным праздником работников социальной сферы поздравили заместитель председателя райадминистрации по организационным вопросам Светлана Лещенко и депутаты. Они поблагодарили всех присутствующих за их труд и профессионализм, пожелали им счастья, благополучия и успехов в их нелегкой профессии.
 
Одиннадцать лучших работников управления труда и социальной защиты, службы по делам детей, общества инвалидов Слободского района были награждены почетными грамотами Администрации Слободского района, цветами и памятными подарками. 
 
Кроме того, награды и подарки от депутатов получили 15 лучших работников управления труда и социальной защиты населения, Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, территориального центра предоставления социальных услуг Слободского района.
 
Поздравления, вручение грамот и памятных подарков сопровождалось яркими и красочными выступлениями вокалистов и творческих коллективов Фонда одаренных детей.
 
Торжественная встреча завершилась праздничным угощением.
 
Справка. День работников социальной сферы Украины отмечается в первое воскресенье ноября, согласно Указу Президента Украины от 13 апреля 1999 года. В этот день принято чествовать и благодарить социальных работников за их самоотверженный труд, высокий профессионализм и готовность помочь каждому. Объектами внимания социальных служб являются участники и инвалиды Второй мировой войны, участники локальных войн, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, малообеспеченные граждане, люди с инвалидностью, матери-одиночки, пенсионеры, а также временно перемещенные лица из зоны проведения АТО, участники АТО и члены их семей и др.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  день соцработника, поздравление, харьков
 
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