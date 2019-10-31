31.10.2019 17:39

В Слободском районе чествовали социальных работников

Праздничная встреча районного актива, посвященная Дню работника социальной сферы, состоялась 31 октября в Администрации Слободского района.



//city.kharkov.ua

С профессиональным праздником работников социальной сферы поздравили заместитель председателя райадминистрации по организационным вопросам Светлана Лещенко и депутаты. Они поблагодарили всех присутствующих за их труд и профессионализм, пожелали им счастья, благополучия и успехов в их нелегкой профессии.

Одиннадцать лучших работников управления труда и социальной защиты, службы по делам детей, общества инвалидов Слободского района были награждены почетными грамотами Администрации Слободского района, цветами и памятными подарками.

Кроме того, награды и подарки от депутатов получили 15 лучших работников управления труда и социальной защиты населения, Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, территориального центра предоставления социальных услуг Слободского района.

Поздравления, вручение грамот и памятных подарков сопровождалось яркими и красочными выступлениями вокалистов и творческих коллективов Фонда одаренных детей.

Торжественная встреча завершилась праздничным угощением.

Справка. День работников социальной сферы Украины отмечается в первое воскресенье ноября, согласно Указу Президента Украины от 13 апреля 1999 года. В этот день принято чествовать и благодарить социальных работников за их самоотверженный труд, высокий профессионализм и готовность помочь каждому. Объектами внимания социальных служб являются участники и инвалиды Второй мировой войны, участники локальных войн, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, малообеспеченные граждане, люди с инвалидностью, матери-одиночки, пенсионеры, а также временно перемещенные лица из зоны проведения АТО, участники АТО и члены их семей и др.